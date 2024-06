Munice z neutrálního Srbska končí na Ukrajině. Je to byznys, přiznává Vučić

Srbsko tiše navyšuje množství munice, kterou prodává na Západ, což vede k posílení obrany Ukrajiny, píše britský deník Financial Times (FT). Zároveň připomíná, že srbská munice končí na Ukrajině, přestože je Srbsko jednou ze dvou evropských zemí, které se nepřipojily k západním sankcím vůči Rusku.

Podle odhadů, které byly sděleny deníku Financial Times, bylo od začátku ruské invaze v únoru 2022 prostřednictvím třetích stran na Ukrajinu dodána srbská munice v hodnotě přibližně 800 milionů eur (19,9 miliardy korun).

Srbský prezident Aleksandar Vučić podle FT tuto částku označil za v zásadě přesnou, věc prezentoval jako obchodní příležitost a trval na tom, že se ve válce nepostaví na žádnou stranu.

Vučić: Musíme se postarat o své lidi

„Je to součástí oživení naší ekonomiky a je to pro nás důležité. Ano, vyvážíme munici,“ uvedl Vučić v rozhovoru. „Nemůžeme vyvážet na Ukrajinu nebo Ruska... ale máme mnoho kontraktů s Američany, Španěly, Čechy a dalšími. Co s tím nakonec udělají, je jejich věc,“ dodal s tím, že ví, kde munice končí, ale že není jeho úkolem se tím zabývat. „Mojí prací je zajistit to, abychom s naší municí obchodovali legálně, abychom ji prodávali ... . Musím se postarat o své lidi, a to je vše. To je vše, co mohu říci. Máme přátele v Kyjevě a v Moskvě. Jsou to naši slovanští bratři,“ dodal srbský prezident.

Na otázku, zda částka 800 milionů eur odpovídá množství prodané srbské munice, odpověděl, že nejde o údaj za jeden rok, ale „možná za dva nebo tři roky”.

Srbsko není členem NATO ani EU a jeho obyvatelé dlouhodobě chovají sentimentální náklonnost k Rusku a zášť k Západu po bombardování jejich země vojsky NATO v roce 1999, píše FT. Bělehrad také počítá s tím, že Moskva bude blokovat mezinárodní uznání Kosova, bývalé srbské provincie, kterou uznává většina západních států, a jehož členství v OSN brání Rusko a Čína.

