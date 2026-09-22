Median: Volby by ovládlo ANO, Motoristé by skončili pod čarou
Kdyby se volby do Sněmovny konaly nyní, Motoristé by pravděpodobně poslance nezískali. Aktuální volební model agentury Median ukazuje, že volby by drtivě ovládlo ANO se ziskem 34 procent.
ANO drží 34 procent. Starostové oproti předchozímu měsíci ztrácí. SPD naopak posílila a Motoristům k pětiprocentní hranici chybí půl bodu. Srpnový volební model Medianu přináší také těsný rozdíl mezi STAN a ODS. Ten je však v rámci statistické chyby.
Čerstvá data Medianu ukazují, že ANO by dosáhlo na 34 procent hlasů, stejně jako v červenci. STAN má 12 procent a ODS 11 procent. Starostové oproti předchozímu měření ztratili tři procentní body, občanští demokraté jeden. Jednobodový rozdíl mezi oběma stranami přitom podle autorů modelu nepřesahuje statistickou chybu.
SPD model přisuzuje devět procent, což je proti červenci nárůst o 1,5 procentního bodu. Piráti mají 7,5 procenta, tedy o půl bodu méně než v předchozím měření.
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Motoristé zůstávají pod čarou
Motoristům Median naměřil 4,5 procenta, stejně jako komunistům. Obě uskupení tak v srpnovém modelu zůstávají pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Motoristé měli 4,5 procenta i v červencovém modelu.
Z někdejších stran koalice Spolu dosahuje nad pětiprocentní hranici v srpnovém modelu pouze ODS. TOP 09 má čtyři procenta a KDU-ČSL 3,5 procenta. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby získalo v modelu 2,5 procenta.
ANO by si v hypotetických srpnových volbách podle výpočtu Medianu připsalo 93 poslaneckých mandátů, STAN 33 a ODS 30. SPD by měla 24 poslanců a Piráti 20. „Hnutí ANO by při tomto rozložení sil v Poslanecké sněmovně stále potřebovalo alespoň jednoho koaličního partnera,“ poznamenali autoři modelu. Současné vládní strany ANO a SPD by měly většinu 117 poslanců. Nynější koalice ANO, SPD a Motoristů má ve dvousetčlenné dolní komoře 108 křesel.
K volbám by podle modelu přišlo 60 procent lidí
Median odhaduje volební účast na 60 procentech oprávněných voličů. To je přibližně o devět procentních bodů méně, než činila skutečná účast při sněmovních volbách v říjnu 2025. Oproti červencovému modelu se deklarovaná účast zvýšila o jeden procentní bod.
Srpnový model popisuje podporu stran v době průzkumu, nikoli výsledek budoucích voleb. Zvlášť u stran v blízkosti pětiprocentní hranice je proto důležité nepovažovat naměřená čísla za jistotu zisku či nezisku mandátů.
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