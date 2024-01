Lidé se bouří proti rozsudku o znásilňování dívky

Demonstrace i nesouhlas na sociálních sítích. Lidé protestují proti postoji soudce v kauze nezletilé oběti znásilnění. „Nejedná se a priori o násilníka, devianta či sexuálního predátora,“ stojí v rozsudku krajského soudu, který také tvrdí, že „prvotní impuls k intimnímu sexuálnímu kontaktu vzešel od poškozené“.

V kauze podmínky pro otčíma za dlouhodobé znásilňování nevlastní dcery zohlednil Krajský soud v Brně doznání pachatele, jistou míru sebereflexe i jeho závazky ke zbytku rodiny, kterou by z vězení nemohl podporovat. Případ v odůvodnění označil za hraniční, kdy lze ještě na odsouzeného působit bez přímého výkonu trestu odnětí svobody. Soud také zdůraznil, že pachatel bude pod dohledem probačního úředníka. Odůvodněn poskytla mluvčí soudu Klára Belkovová. Verdikt vzbudil značnou pozornost, podle řady kritiků je příliš mírný. Zabývá se jím také ministerstvo spravedlnosti, nyní odůvodnění analyzuje. Před budovou soudu se dnes v podvečer koná demonstrace za spravedlnost pro oběti znásilnění.

Obžalovaný má podle krajského soudu šanci prokázat, že povede řádný život a bude hradit své závazky. "V opačném případě by zavdal příčinu kdykoli v průběhu zkušební doby k rozhodnutí o nařízení podmíněně odloženého trestu odnětí svobody," stojí v odůvodnění.

Muž byl odsouzen za výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a znásilnění. Dívku si natočil při intimním styku, poté ji skoro rok a půl až pětkrát týdně nutil k sexu. Před Okresním soudem ve Vyškově prohlásil vinu, krajský soud už mohl přezkoumat jen výrok o trestu. Rozhodl tak, že původně uložené tříleté vězení podmínečně odložil na pět let.

S odkazem na znalce soud uvedl, že psychická újma měla u poškozené mírnější charakter s pozitivní prognózou do budoucna. Média ale informovala, že oběť se po rozsudku krajského soudu pokusila o sebevraždu a je v psychiatrické péči.

Belkovová uvedla, že krajský soud přihlédl „k povaze a závažnosti spáchaných trestných činů, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, k jeho dosavadnímu způsobu života a možnosti jeho nápravy“. „Rovněž přihlédl k chování pachatele po činu, k jeho postoji k trestnému činu, tomu, že prohlásil vinu, a také k účinkům a následkům, které lze od trestu pro budoucí další život pachatele očekávat,“ doplnila Belkovová.

Krajský soud uvedl, že ve vyjádření poškozené k otčímovu odvolání chyběla jakákoliv zmínka, že by si její zdravotní stav po znaleckém zkoumání vyžádal psychiatrickou či psychologickou intervenci. „Z toho bylo lze dovodit, že na závěrech znaleckého posudku se do doby rozhodnutí odvolacího soudu ničeho nezměnilo,“ stojí v odůvodnění.

Pět let zůstane muž pod dohledem probačního úředníka, který bude sledovat také jeho přístup k uložené povinnosti nahradit poškozené újmu 300 tisíc korun. Belkovová zdůraznila, že kvůli prohlášení viny obžalovaného nebylo nutné provádět další opakované výslechy poškozené, a to jak před okresním soudem, tak před odvolacím soudem.

Rozhodnutím soudu se zabývá ministerstvo spravedlnosti, které písemné odůvodnění rozsudku nyní analyzuje. Poté sdělí, jaké kroky v případu učiní. „Na první pohled je již nyní zřejmé že bude nezbytné prostudovat spisový materiál,“ sdělil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) může například podat k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona. Soud by ale v takovém případě mohl vyslovit pouze tzv. akademický výrok, který bude mít význam pro jiné obdobné případy.

Krajský soud podle Belkovové chtěl zprvu zveřejňovat jen málo podrobností, aby chránil poškozenou před druhotným zraňováním. Poté, co se sama podílí na medializaci, dospěl soud k závěru, že zveřejnění anonymizovaného znění verdiktu jí nemůže způsobit další újmu. „Krajský soud plně respektuje právo veřejnosti na kritiku soudních rozhodnutí a ústavně zaručenou svobodu projevu. Věcná kritika by však neměla vycházet z povrchních informací a neměly by ji provázet osobní útoky na soudce, kteří případ projednávají,“ uvedla Belkovová.