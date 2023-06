Klíčová dohoda. Německé regiony kývly na stavbu distribuční sítě pro vodík

Německý kancléř Olaf Scholz se dohodl s premiéry spolkových zemí na výstavbě rozvodné sítě pro distribuci vodíku. Na tiskové konferenci ve čtvrtek večer řekl, že potřebná rozhodnutí padnou ještě letos.

"Věnovali jsme se otázce rozvodné sítě pro vodík, kterou chceme vybudovat. Ještě tento rok učiníme potřebná rozhodnutí, abychom v Německu mohli mít páteřní síť pro vodík. Bude to velmi ambiciózní, je to velký hospodářský projekt," řekl Scholz.

Poznamenal, že rozvodná síť nebude zpočátku vytížená, přesto je potřeba ji postavit, aby se společnosti mohly pro využívání vodíku rozhodnout.

Emisní neutralita do 20 let

S vodíkem Německo počítá jako s jednou z páteří bezuhlíkového hospodářství. Do roku 2030 chce Německo proti roku 1990 snížit emise skleníkových plynů o 65 procent, do roku 2040 o 88 procent a do roku 2045 hodlá dosáhnout emisní neutrality.

Jedním z pilířů tohoto plánu je elektrifikace. Do roku 2030 chce Německo získávat 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů, mimo jiné i z větrných a solárních elektráren.

Terminály pro zkapalněný zemní plyn, které Německo nyní buduje, chce v budoucnu využívat i pro dovoz takzvaného zeleného vodíku. Ten se vyrábí za pomoci obnovitelné elektřiny a je považován za čistou alternativu zemního plynu pro odvětví, jako je výroba oceli nebo chemický průmysl.