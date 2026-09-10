Kirkovo hnutí po jeho smrti raketově roste. Mladí republikáni ale začínají opouštět Trumpa
Rok po vraždě Charlieho Kirka jeho Turning Point USA výrazně posílila a rychle nabírá nové pobočky na středních i vysokých školách. Zároveň se ale část mladých republikánských voličů odvrací od Donalda Trumpa kvůli vysokým životním nákladům, válce s Íránem i kauze Jeffreyho Epsteina. Právě mladí přitom mohou výrazně ovlivnit listopadové volby do Kongresu.
Rok po atentátu na konzervativního aktivistu Charlieho Kirka se mládežnická organizace Turning Point USA, kterou spoluzaložil, významně rozrostla a zesílil její vliv na univerzitách a středních školách. Někteří z mladých voličů, které Kirk pomohl přivést do Republikánské strany, však neprokazují jednotnou loajalitu vůči republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterému v roce 2024 pomohli k návratu do Bílého domu. Informuje o tom agentura Reuters.
Jedenatřicetiletý Kirk byl před rokem zastřelen při debatě na Univerzitě v Utahu. Z jeho vraždy byl obviněn Tyler Robinson a soud v Utahu minulý týden rozhodl, že prokurátoři mohou požádat o trest smrti.
Dnes bude Kirkovi věnována vzpomínka na republikánském celonárodním sjezdu v Dallasu. Ten se koná mimořádně před volbami pořádanými v polovině prezidentského mandátu, a to v době, kdy se Republikánská strana potýká s odklonem části voličů z řad mladých mužů, kteří Trumpovi pomohli získat druhý mandát.
Americký prezident Donald Trump na předvolebním srazu republikánů ohlásil takzvanou Trumpovu dividendu. Půjde o výplatu pro voliče republikánů ve výši 5000 dolarů. „Teď už musíme jenom vyhrát,“ prohlásil prezident bez dalších detailů. Reakce českých fanoušků Donalda Trumpa jsou zatím minimální, ale jistě brzy najdou způsob, jak to pochválit, protože zcela jistě nejde o uplácení voličů, ale o „dividendu“, tedy podíl na zisku.
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Názory
Americký prezident Donald Trump na předvolebním srazu republikánů ohlásil takzvanou Trumpovu dividendu. Půjde o výplatu pro voliče republikánů ve výši 5000 dolarů. „Teď už musíme jenom vyhrát,“ prohlásil prezident bez dalších detailů. Reakce českých fanoušků Donalda Trumpa jsou zatím minimální, ale jistě brzy najdou způsob, jak to pochválit, protože zcela jistě nejde o uplácení voličů, ale o „dividendu“, tedy podíl na zisku.
Frustrace kvůli životním nákladům i kauze Epstein
Hnutím Turning Point USA, na jehož budování se Kirk podílel, uplynulý rok zmítaly konspirační teorie o aktivistově vraždě. Zároveň u mladých voličů narostla frustrace kvůli životním nákladům, válce s Íránem a kauze týkající se záznamů spojených se sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem.
Josh Holstein, 24letý předák Republikánské strany v Západní Virginii, který se s Kirkem poprvé setkal jako středoškolák na školení organizace Turning Point, uvedl, že jakékoli nepokoje jsou dočasné, a poukázal na vznik desítek nových poboček Turning Point po celé Západní Virginii. „Je jasné, že dojde k reorganizaci, pokud nečekaně zemře někdo, kdo má v hnutí tak významný hlas,“ řekl Holstein a dodal, že vzpomínkovou akci v Dallasu vnímá jako příležitost připomenout mladým voličům, „že to, na čem záleží, je bezpečnost naší země, budoucnost naší země a prosperita mladých lidí“.
Obavy mladých voličů se soustředí především na životní náklady. Průzkum Harvard Youth Poll, provedený na přelomu března a dubna, zjistil, že polovina Američanů ve věku 18 až 29 let uvedla, že je velmi ovlivňuje inflace, zatímco 45 procent respondentů uvedlo, že má potíže vyjít s penězi nebo se potýká s finanční nejistotou. Mladí voliči jsou také podle nedávného průzkumu YouGov/Economist nejčastějšími odpůrci války s Íránem, s americkými útoky na Írán podle průzkumu souhlasilo pouze 16 procent mladých respondentů.
Tento antiintervencionistický postoj se objevuje také mezi mladými republikány. Některé konzervativní osobnosti, například Tucker Carlson, které jsou oblíbené u mladých republikánů, zesílily kritiku války s Íránem s poukazem na to, že americkou zahraniční politiku příliš ovlivnil Izrael.
Kirk před svou smrtí varoval viceprezidenta J.D. Vance, že mnoho mladých republikánů se domnívá, že Izrael má na zahraniční politiku Spojených států příliš velký vliv a že v některých případech kritika Izraele přerůstá v antisemitismus, vyplývá z Vanceovy v červnu vydané knihy.
Část mladých voličů republikánů se od Trumpa odklonila kvůli pokračující válce a ekonomickým obavám. Podle průzkumu agentury Reuters/Ipsos minulý měsíc schvalovalo výkon prezidenta asi 32 procent mužů ve věku 18 až 29 let, což je pokles oproti 43 procentům v únoru loňského roku.
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Růst organizace Turning Point v uplynulém roce zrychlil
Andrew Kolvet, mluvčí organizace Turning Point, uvedl, že Kirk viděl, že mezi mladými voliči narůstá frustrace kvůli tomu, jak vláda řešila kauzu kolem Epsteina a útoky na íránská jaderná zařízení, přičemž nespokojenost ještě prohluboval narůst životních nákladů.
Navzdory těmto výzvám se růst organizace Turning Point v uplynulém roce zrychlil. Hnutí má nyní po celé zemi více než 3500 středoškolských poboček, což představuje nárůst o 180 procent, a více než 1500 vysokoškolských poboček, což je nárůst o více než 60 procent, uvedl Kolvet.
O výsledku listopadových voleb by mohli rozhodnout mladí voliči. Průzkum mezi 5549 mladými dospělými, který na začátku tohoto roku provedlo Centrum pro informace a výzkum v oblasti občanského vzdělávání a angažovanosti při Tuftsově univerzitě, zjistil, že hlasovat ve volbách do Kongresu se chystá 56 procent respondentů ve věkové skupině 18 až 29 let, což je dokonce o dva procentní body více než v podobném průzkumu před prezidentskými volbami v roce 2024, kdy bývá účast tradičně vyšší.