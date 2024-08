Kde to vázne? Francie stále nemá novou vládu a Macron mlčí

Francie nemá ani více než měsíc po parlamentních volbách novou vládu. Nezvyklá situace vznikla kvůli nejednoznačnému rozložení sil v Národním shromáždění po volbách i politickému klidu zbraní, který vyhlásil prezident Emmanuel Macron u příležitosti olympijských her v Paříži.

Reklama

Levicová Nová lidová fronta už v červenci navrhla na funkci premiérky málo známou úřednici pařížské radnice Lucii Castetsovou, která začala objíždět zemi. Ani ona se však nemůže spolehnout na většinu hlasů v dolní komoře parlamentu.

Prezident Macron, který podle svého uvážení jmenuje nového premiéra, vyhlásil během olympijských her „politické příměří“. Hry skončily v neděli, prezident však zatím nedal nijak najevo, kdy a koho jmenuje do čela vlády.

O post premiéra se hlásí Nová lidová fronta. Tato levicová koalice získala nejvíce mandátů v parlamentních volbách, které se konaly ve dvou kolech na přelomu června a července. Ani levicové strany však nemají v Národním shromáždění většinu a několik týdnů se nedokázaly shodnout na společném kandidátovi na premiéra. Volba nakonec padla na ředitelku jednoho z odborů na pařížské radnici a spolupracovnici socialistické starostky Anne Hidalgové. Mimo pařížské komunální kruhy byla však Castetsová málo známá. Kandidátka na premiérku využila olympijské politické pauzy pro setkávání s voliči po celé Francii.

Reklama

Podle francouzského tisku se však nezdá, že by Macron byl připraven levicovému bloku vyhovět a Castetsovou jmenovat. Část politiků, kteří mají k prezidentovi blízko, se snaží o širokou dohodu stran, ze které by byly vyloučeny extrémy - krajně pravicové Národní sdružení a jeho spojenci a krajně levicová strana Nepodrobená Francie, která je součástí Nové lidové fronty.

Stanice BFM TV tento týden informovala o dopise končícího premiéra Gabriela Attala, který nabídl šéfům parlamentních klubů mimo výše uvedené strany „akční dohodu pro Francouze“. Ta by se týkala šesti oblastí, od posílení francouzského hospodářství až po obnovu politických institucí, o kterých chtějí prezidentské strany vést dialog s dalšími kluby umírněné pravice a levice.

Putinův jestřáb: Do plánů ukrajinského vpádu do Ruska byl zapojen Západ Politika Do plánování ukrajinského útoku na ruskou Kurskou oblast byl přímo zapojen Západ a NATO. V rozhovoru s listem Izvestija to řekl poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Nikolaj Patrušev. Agentura Reuters napsala, že výroky Patruševa, považovaného za jednoho z „jestřábů“ na vrcholu kremelského režimu, naznačují, že ukrajinský vpád na svrchované ruské území s sebou nese velké riziko eskalace. ČTK Přečíst článek

Mezi možnými kandidáty na premiéra, o kterých spekulují francouzská média, jsou bývalí ministři Xavier Bertrand a Bernard Cazeneuve. Bertrand má podle stanice BFM TV mnoho podporovatelů mezi spolupracovníky prezidenta Macrona. Jeho kritici však poukazují na to, že je představitelem malé a oslabené pravicové strany Republikáni. Cazeneuve byl ministrem vnitra během vlád socialistického prezidenta Françoise Hollanda. Svou domovskou Socialistickou stranu ale opustil, protože nesouhlasil s koalicí s Nepodrobenou Francií.

Všechny karty má nyní v ruce Macron. Ve výběru premiéra má z hlediska ústavy značnou volnost. Premiéra ani vládu parlament neschvaluje, může mu však vyjádřit nedůvěru. Prezident navíc do příštího června nemůže parlament rozpustit a vyvolat nové volby.