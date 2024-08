Kdo je viceprezidentský kandidát Tim Walz? Zkušený guvernér i „tatík ze středozápadu“

Kamale Harrisové bude v prezidentských volbách krýt záda šedesátiletý Tim Walz, úspěšný progresivní guvernér z Minnesoty, který umí porážet republikány v jejich prostředí.

Kamala Harrisová si minulý týden zajistila oficiální prezidentskou nominaci Demokratické strany. Poslední dny nynější viceprezidentka a její tým věnoval ve velké míře výběru důležitého jména jejího potenciálního viceprezidenta. Kandidáti obvykle mají na rozhodnutí týdny a měsíce, ale Harrisovou tlačil čas, a tak prý pořádala mnohahodinové, takřka celodenní konkurzy. Její lidé přitom neprověřovali politické názory a vize, ale hledali i možné kostlivce ve skříni.

Z těchto pohovorů těsně před turné po klíčových nerozhodnutých státech vyplynulo jméno dlouholetého exkongresmana a úřadujícího minnesotského guvernéra Tima Walze. Není to žádné překvapení, mezi favority na funkci „VP“ se stabilně objevoval.

Walz dosud nebyl na národní úrovni příliš známý. Důležitější celostátní funkci získal teprve nedávno, když převzal vedení asociace demokratických guvernérů. V probíhající kampani však už získal pozornost hláškou, že republikáni v čele s Trumpem a Vancem „jsou prostě divní“, což se později ujalo nejen v kampani Harrisové.

S čím Walz Harrisové pomůže?

Ještě včera se v souvislosti s výběrem Harrisové parťáka skloňovalo jméno Joshe Shapira, který je v Demokratické straně vlivnou a výraznou postavou, od části strany s rezervovaným postojem k politice Izraele to ale schytával za podle nich příliš pro-izraelský postoj ke konfliktu v Gaze. Jeho předností je ale fakt, že jako guvernér Pensylvánie dokázal vcelku s klidem porážet republikány a lovit i v jejich elektorátu. Jeho stát je navíc jedním z těch, kde se bude v listopadu lámat chleba.

Walz takovou výhodu úplně nepřináší. „Jeho“ Minnesota patří mezi poměrně stabilně demokratické státy, naposledy tu z republikánských prezidentských kandidátů vyhrál v sedmdesátých letech Richard Nixon. Joe Biden posledně vyhrál nad Donaldem Trumpem s pohodlným náskokem. I když i to je třeba brát s rezervou, protože tyto starobylé jistoty v dnešní americké politice poněkud blednou.

Walz má Harrisové pomoci získat podporu hlavně uvnitř dělnické třídy. „Mluví jasně a pragmaticky a ukazuje rozumnou politiku, kterou jeho strana prosazuje,“ hodnotí demokrata The Guardian. Zároveň se v guvernérské kampani nespokojil s pozicí politika, kterého volíte „proti druhé straně“, ale daří se mu formulovat, proč volit právě jeho program. To se může v polarizované kampani hodit.

V minulosti mu navíc dařilo uspět i v republikánském prostředí. Když poprvé kandidoval do Kongresu v roce 2006, překvapivě porazil úřadujícího republikána a křeslo držel dalších deset let.

„Normální“ i progresivní

Normálnost je výhodou šedesátiletého Tima Walze, který přes své zkušenosti z Kongresu i státní úrovně, není obvyklým kariérním politikem. Má za sebou více než dvacetiletou službu v armádě a před zvolením pracoval jako učitel a sportovní trenér. Do politiky naskočil až před padesátkou. Ani dnes mu nedělá mu problém vyrazit mezi lidi s obnošeným trikem a kšiltovkou namísto obleku jako klasický „tatík ze středozápadu“, jak řekl Guardianu jeden z jeho podporovatelů.

Walz je však zároveň už druhým obdobím úspěšným a poměrně progresivním guvernérem. Za své působení zavedl řadu liberálních opatření – legalizaci marihuany, omezení zbraní, hájil právo žen na potrat nebo přišel se školními obědy zdarma. Když jistý televizní moderátor podotkl, zda nejsou jeho politiky příliš liberální, odvětil vtipem na svou adresu: „To je ale zrůda! Děti jedí a mají plná břicha, aby se mohly jít učit, a ženy se samy rozhodují o svém zdraví.“ Jak připomíná magazín Politico, Walzova politika si vysloužila pochvalu bývalého prezidenta Baracka Obamy, který loni v květnu směrem k voličům tweetoval, aby se „podívali, co se děje v Minnesotě“.

Tim Walz by pro demokratickou kampaň mohl být dobrou volbou, podporovatele může hledat mezi progresivními demokraty, ale na druhé straně nevystrašit ani voliče konzervativnějšího smýšlení. Harrisové by byl jistě platný i po případném zvolení. Viceprezident je aktivní hlavně na domácí scéně, což vyžaduje zkušenosti i jistou dávku pragmatismu. Walz by tak mohl pomoci protlačit Harrisové program.