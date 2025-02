Izraelská armáda při útoku Hamásu zcela selhala. Vyhodnotili vyšetřovatelé

Útok 7. října 2023 byl naprostým selháním izraelské armády, která zcela podcenila teroristické hnutí Hamás. Plyne z uveřejněných závěrů vnitřního vyšetřování izraelské armády, píše agentura AFP. Teroristický útok byl veden ve třech vlnách, přičemž celkem na území Izraele proniklo přibližně pět tisíc ozbrojenců a dalších osob z Pásma Gazy.

Útok Hamásu izraelskou armádu překvapil svou velikostí, rozsahem i brutalitou, uvádí zpráva. Teroristé Hamásu a dalších palestinských skupin při něm pozabíjeli na 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších 251 jich unesli do Pásma Gazy jako rukojmí.

"Sedmý říjen byl naprostým selháním. Armáda selhala při svém úkolu chránit izraelské civilisty. Toho dne zemřelo příliš mnoho civilistů, kteří se v duchu anebo i nahlas ptali, kde je izraelská armáda," cituje AFP nejmenovaného izraelského představitele.

V první vlně útoku do Izraele proniklo více než tisíc ozbrojenců z jednotek Nuchba (speciální síly ozbrojeného křídla hnutí Hamás), kteří byli kryti těžkou palbou. V druhé vlně to bylo dalších dva tisíce ozbrojenců. Ve třetí vlně se ke stovkám ozbrojenců přidaly i tisíce civilistů z Pásma Gazy, uvádí podle AFP vyšetřující zpráva.

Vyšetřování zahrnovalo 77 samostatných šetření toho, co se odehrálo na vojenských základnách a mnoha dalších místech. Cílem vnitřního vyšetřování bylo vyvodit závěry týkající se pouze armády, vyšetřování se tedy nezabývalo jednáním politického vedení země. Tím se vyhnulo střetu s vládními představiteli, kteří trvají na tom, že vyšetřování politické zodpovědnosti musí počkat až na konec války proti Hamásu, píše server The Times of Israel.