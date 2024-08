Izrael podle americké diplomacie podpořil její nejnovější návrh na příměří

Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu podpořil nejnovější americký plán, který má vést k příměří v Pásmu Gazy a propuštění zbývajících rukojmích. Ministr zároveň vyzval palestinské teroristické hnutí Hamás, aby návrh rovněž přijalo.

Blinken se takto vyjádřil poté, co s předsedou izraelské vlády jednal téměř tři hodiny. Netanjahuova kancelář v dřívějším prohlášení po schůzce uvedla, že premiér americký návrh podporuje.

V úterý je Blinken očekáván v Káhiře. Spojené státy, Egypt a Katar se již mnoho měsíců snaží zprostředkovat dohodu o ukončení deset měsíců trvající války v Pásmu Gazy, zatím ale bezúspěšně.

Blinken neuvedl, zda takzvaný americký "překlenovací" návrh počítá s izraelským požadavkem ponechat si kontrolu nad dvěma strategickými koridory v Pásmu Gazy, což Hamás odmítá. Podle agentury AP se ministr také konkrétně nevyjádřil k dalším klíčovým otázkám, které se v rámci jednání zatím nepodařilo vyřešit.

Devátá návštěva od vypuknutí války v Gaze

„Premiér Netanjahu při dnešním velmi konstruktivním jednání potvrdil, že Izrael překlenovací návrh podporuje,” uvedl Blinken, který je od loňského 7. října, kdy teroristickým útokem Hamásu na Izrael vypukla válka v Gaze, už na své deváté návštěvě Izraele a blízkovýchodního regionu. Dodal, že nyní je důležité, aby návrh přijal i Hamás. Ten však v neděli večer překlenovací návrh odmítl.

Netanjahuova kancelář po dnešní schůzce uvedla, že "premiér potvrdil závazek Izraele k nejnovějšímu americkému návrhu, který se týká propuštění našich rukojmích a bere v úvahu potřeby Izraele v oblasti bezpečnosti, na kterých premiér pevně trvá". Odkazovala tak na zprostředkovaná jednání o příměří ve válce Izraele proti teroristickému hnutí Hamás v Pásmu Gazy a propuštění izraelských rukojmích zadržovaných Hamásem, která se konala minulý týden v katarském Dauhá.

Tento týden se v Káhiře opět sejdou zprostředkovatelé, aby se pokusili prosadit dohodu o příměří. V úterý je v Egyptě očekáván také Blinken.

