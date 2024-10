Írán odpálil rakety na Izrael. Ta očekává rozsáhlý útok

Írán odpálil balistické rakety směrem na Izrael, uvedla večer izraelská armáda. Obyvatele Jeruzaléma a středního a jižního Izraele před útokem varují sirény, mají se schovat, píší agentury Reuters a AP. Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari nedlouho před odpálením raket uvedl, že ze strany Íránu očekává rozsáhlý útok.

