Incident na palubě Flydubai je v zajetí dezinformací. AI deepfake videa mají stovky tisíc zhlédnutí
Drama na letu Flydubai z Dubaje do Tel Avivu dostalo během několika hodin druhý život na sociálních sítích. Internet zaplavily nepravdivé informace, mezi nimi i pomocí AI upravená „reportáž BBC“ s více než 300 tisíci zhlédnutí. Do pasti se chytila také izraelská televize Channel 12, která odvysílala rozhovor s člověkem falešně se vydávajícím za cestujícího z letu.
Středeční incident na letu společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu neskončil nouzovým přistáním v Saúdské Arábii. Jen několik hodin poté začal na sociálních sítích žít vlastním životem a kolem události se rozšířila řada nepravdivých informací. Australské veřejnoprávní médium ABC upozornilo mimo jiné na video vytvořené s pomocí umělé inteligence, zatímco izraelská stanice Channel 12 dokonce v přímém přenosu odvysílala rozhovor s člověkem, který se pouze vydával za cestujícího z letadla.
Jedním z nejviditelnějších podvrhů se stalo video zveřejněné na síti X, které se tváří jako reportáž BBC. Používá skutečné záběry moderátorky Sally Bundockové, její hlas i obsah sdělení ale byly pomocí umělé inteligence pozměněny. Falešné video tvrdilo, že do incidentu byli spolu s izraelskou tajnou službou Mossad zapojeni také indičtí představitelé. Příspěvek nasbíral více než 300 tisíc zhlédnutí, než se u něj objevilo upozornění uživatelů s informací, že jde o deepfake.
🚨 BREAKING: Reports now allege Indian officials Parag Jain and Ajit Doval held secret talks with Mossad, then picked ex-RAW operative Raghav Menon for a covert Dubai–Tel Aviv hijack meant to blame Iran or Arab states. pic.twitter.com/gqWicrYrC4— Veer Saxena (@veersaxena9679) September 30, 2026
Podle ABC může rychlému šíření podobných zpráv napomáhat i napjatá geopolitická situace v oblasti, které se událost týká. Dramatický incident na letu mezi Dubají a Tel Avivem tak vytvořil prostředí, ve kterém se neověřená a záměrně zmanipulovaná tvrzení začala šířit prakticky okamžitě.
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Politika
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Falešný cestující přímo ve vysílání
Ještě dál zašla kauza v izraelské televizi Channel 12. The Jerusalem Post informoval, že se ve středečním živém vysílání objevil muž, který se vydával za cestujícího z letu. Reportérovi Tamiru Steinmanovi popisoval, že „letadlo začalo stoupat a klesat“ a že jeden z cestujících údajně vykřikl „Alláhu akbar“.
Ve skutečnosti ale muž na palubě nebyl. Jeden z jeho přátel následně veřejně kritizoval způsob, jakým Channel 12 s rychle se vyvíjející událostí pracovala. Skutečnost, že se falešnému svědkovi podařilo projít kontrolou a několik minut vystupovat v živém vysílání, podle něj ukazuje na problém s ověřováním totožnosti a důvěryhodnosti lidí, které média v krizových situacích zpovídají.
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