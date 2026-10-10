Hanebné a trapné. Trump spílá Norsku, že mu zase nedalo Nobelovu cenu míru
Spojené státy nezapomenou Norsku, že nedostaly Nobelovu cenu za mír. Prohlásil to americký prezident Donald Trump, který rozhodnutí udělit ocenění jihoafrické právničce a někdejší soudkyni Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) Navanethem „Navi“ Pillayové za hanebné a trapné. Trump o letošní laureátce řekl, že ji nezná a že o ní nikdo nikdy neslyšel, napsala v noci na dnešek agentura Reuters.
Trump už v loňském roce opakovaně vyzýval k tomu, aby Nobelovu cenu získal on sám. „Pro Norsko a lidi, kteří toto ostudné a zahanbující rozhodnutí učinili, to je nesmazatelná skvrna,“ řekl Trump během předvolebního vystoupení ve městě Syracuse.
Vyřešil války, které nebyly
Reuters poznamenal, že Trump během svého kritického vyjádření vyjmenoval řadu konfliktů, o kterých řekl, že je vyřešil. Uvedl také, že pomohl zabránit válkám mezi Severní a Jižní Koreou, mezi Japonskem a Severní Koreou a mezi Čínou a Tchaj-wanem.
Nobelovu cenu za mír letos získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil její celoživotní obranu mezinárodního práva, lidských práv a spravedlnosti i působení u tribunálů zabývajících se válečnými zločiny.
Hájila Mandelu i mezinárodní právo. Teď Navi Pillayová získala Nobelovu cenu za mír
Politika
Nobelovu cenu za mír letos získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil její celoživotní obranu mezinárodního práva, lidských práv a spravedlnosti i působení u tribunálů zabývajících se válečnými zločiny.
„Hrstka radikálních ideologů, kteří jsou protidemokratičtí a kteří jsou skutečnými nepřáteli civilizace, navždy zdiskreditovala Nobelovu cenu za mír. A my to nezapomeneme, Norsko,“ řekl americký prezident.
Pětaosmdesátiletá jihoafrická právnička s indickými kořeny byla obhájkyní Nelsona Mandely a dalších politiků bojujících proti apartheidu v její zemi, kde se poté stala první nebělošskou soudkyní vrchního soudu. Po svém působení u ICC a ICTR je v současnosti soudkyní Mezinárodního soudního dvora (ICJ), kde rozhoduje případ, v němž jsou barmské úřady obviněny z genocidy.
Já, já, jenom já, míní Trump
Podle Trumpa je však Pillayová záhadnou osobou. „Nikdy jsem o tom člověku neslyšel. Ani nikdo jiný,“ řekl. Podle AP také uvedl, že cenu měl získat on a ne „liberálka pracující pro OSN“.
Donald Trump o Nobelovu cenu za mír otevřeně stojí a nominovali ho představitelé několika zemí. Letos ji ale podle expertů s největší pravděpodobností nezíská. Americký prezident přesto může výrazně ovlivnit, komu prestižní ocenění připadne. Norský Nobelův výbor totiž podle odborníků bude při výběru přemýšlet i nad tím, jak jeho rozhodnutí Trump přijme a jakému tlaku může budoucí laureát čelit.
Trump Nobelovku zřejmě nezíská. Jeho stín ale visí nad celým výběrem
Leaders
Donald Trump o Nobelovu cenu za mír otevřeně stojí a nominovali ho představitelé několika zemí. Letos ji ale podle expertů s největší pravděpodobností nezíská. Americký prezident přesto může výrazně ovlivnit, komu prestižní ocenění připadne. Norský Nobelův výbor totiž podle odborníků bude při výběru přemýšlet i nad tím, jak jeho rozhodnutí Trump přijme a jakému tlaku může budoucí laureát čelit.
Trump už loni kritizoval to, že Nobelovu cenu za mír tehdy dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová. Machadová následně svou zlatou Nobelovu medaili Trumpovi věnovala ve snaze získat podporu pro své úsilí o demokratickou Venezuelu.
Americký prezident se však rozhodl spolupracovat s nynější prezidentkou Delcy Rodríguezovou, která úřad převzala po Nicolási Madurovi, kterého na počátku ledna uneslo americké komando.