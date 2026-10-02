Trump Nobelovku zřejmě nezíská. Jeho stín ale visí nad celým výběrem
Donald Trump o Nobelovu cenu za mír otevřeně stojí a nominovali ho představitelé několika zemí. Letos ji ale podle expertů s největší pravděpodobností nezíská. Americký prezident přesto může výrazně ovlivnit, komu prestižní ocenění připadne. Norský Nobelův výbor totiž podle odborníků bude při výběru přemýšlet i nad tím, jak jeho rozhodnutí Trump přijme a jakému tlaku může budoucí laureát čelit.
Donald Trump nemusí dostat Nobelovu cenu za mír, aby se stal jednou z hlavních postav letošního rozhodování o jejím držiteli. Pětičlenný norský výbor podle expertů citovaných agenturou Reuters nemůže při letošním výběru ignorovat zkušenost z minulého roku ani tlak amerického prezidenta.
Trump o ocenění opakovaně usiluje. Loni Nobelovu cenu za mír nakonec získala venezuelská opoziční politička María Corina Machadová, která o několik týdnů později svou zlatou Nobelovu medaili Trumpovi věnovala ve snaze získat jeho podporu pro své úsilí o demokratickou Venezuelu.
Právě tento neobvyklý vývoj může podle úřadujícího šéfa norského mírového institutu PRIO Haakona Gjerlöwa vstoupit do letošních úvah výboru.
„Myslím, že loňské události okolo Nobelovy ceny za mír, kdy ji Machadová následně věnovala Trumpovi, ovlivní některé úvahy členů výboru,“ uvedl Gjerlöw. Podle něj může být jednou z otázek, zda ocenění konkrétního člověka nevystaví laureáta Trumpovu tlaku a zda cena nakonec „nepřinese více škod než užitku“.
Šéfka venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová v rozhovoru se stanicí Fox News uvítala intervenci Spojených států ve Venezuele jako velký krok pro lidstvo a svobodu. Do Venezuely se chce vrátit co nejdříve. Prohlásila, že ze své vlasti, která disponuje největšími ropnými zásobami na světě, hodlá učinit energetické centrum Ameriky. Speciální síly USA v sobotu zaútočily na Venezuelu a unesly jejího prezidenta Nicoláse Madura do USA, kde čelí obviněním z podílu na pašování drog do země.
„Velký krok pro lidstvo a svobodu“. Nositelka Nobelovy ceny za mír ocenila intervenci USA ve Venezuele
Politika
Šéfka venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová v rozhovoru se stanicí Fox News uvítala intervenci Spojených států ve Venezuele jako velký krok pro lidstvo a svobodu. Do Venezuely se chce vrátit co nejdříve. Prohlásila, že ze své vlasti, která disponuje největšími ropnými zásobami na světě, hodlá učinit energetické centrum Ameriky. Speciální síly USA v sobotu zaútočily na Venezuelu a unesly jejího prezidenta Nicoláse Madura do USA, kde čelí obviněním z podílu na pašování drog do země.
Papež, soudy, nebo kritička Izraele
Výbor tak podle expertů může hledat osobnost či instituci, která případný politický tlak ustojí. Mezi možnými jmény a institucemi se objevují papež Lev XIV., Mezinárodní trestní soud (ICC), Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) nebo zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesca Albaneseová.
První papež narozený ve Spojených státech se výrazně vyjadřuje proti válce a prosazuje dialog a mírové řešení konfliktů. Trump jej kvůli kritice amerického konfliktu s Íránem označil za slabého. Lev XIV. ale prohlásil, že proti válce bude vystupovat dál.
„Papež představuje více než jen náboženskou osobnost. Stal se předním názorovým lídrem,“ uvedl šéf Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru Karím Haggág.
Albaneseová zase čelí kritice Spojených států a Izraele kvůli svým postojům k vedení války Izraele proti Hamásu v Pásmu Gazy a k okupaci Západního břehu Jordánu.
Ve hře mohou být také mezinárodní soudy. Ocenění ICC by podle expertů přišlo v době silného amerického tlaku na tuto instituci. Washington podle zdrojů Reuters připravuje proti soudu rozsáhlé sankce. Cena pro ICJ by zase mohla být vnímána jako podpora suverenity států a mírového řešení mezinárodních sporů.
V pondělí začne udělování letošních Nobelových cen. Jako první bude vyhlášena Nobelova cena za fyziologii a lékařství, následovat budou v úterý a ve středu ceny za fyziku a chemii. Ve čtvrtek Švédská akademie vyhlásí Nobelovu cenu za literaturu a v pátek norský Nobelův výbor oznámí jméno či název laureáta ceny za mír, o kterou projevil silný zájem americký prezident Donald Trump. Jeho šance jsou však podle tisku spíše nízké. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením udělení Nobelovy ceny za ekonomii.
Trump chce Nobelovku za mír. Šance má ale malé
Leaders
V pondělí začne udělování letošních Nobelových cen. Jako první bude vyhlášena Nobelova cena za fyziologii a lékařství, následovat budou v úterý a ve středu ceny za fyziku a chemii. Ve čtvrtek Švédská akademie vyhlásí Nobelovu cenu za literaturu a v pátek norský Nobelův výbor oznámí jméno či název laureáta ceny za mír, o kterou projevil silný zájem americký prezident Donald Trump. Jeho šance jsou však podle tisku spíše nízké. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením udělení Nobelovy ceny za ekonomii.
Hlavně Trumpa nerozhněvat?
Loňská zkušenost však může Nobelův výbor dovést i k přesně opačnému závěru. Namísto výrazného laureáta, jehož ocenění by mohlo být chápáno jako politický vzkaz, může sáhnout po méně kontroverzní volbě.
V takovém případě by podle expertů mohly uspět například súdánské Emergency Response Rooms, síť komunitních skupin pomáhajících obyvatelům během občanské války, nebo organizace Save the Children za pomoc dětem v ozbrojených konfliktech.
Výbor se tak ocitá mezi dvěma protichůdnými tlaky. Na jedné straně může hledat laureáta, který se dokáže Trumpovi postavit, na druhé se může pokusit zabránit tomu, aby se Nobelova cena sama stala součástí dalšího politického střetu.
Historik Nobelovy ceny za mír Öivind Stenersen upozorňuje, že na výbor zároveň roste tlak, aby reagoval na Trumpovo zpochybňování mezinárodního uspořádání.
„V této vážné mezinárodní situaci volá letošní rok po ceně za mír za obranu liberální demokracie, mezinárodního práva a lidských práv,“ uvedl.
Trumpovy šance jsou podle experta velmi nízké
Trumpa podle Reuters nominovali představitelé Kambodže, Izraele a Pákistánu. Gjerlöw však jeho šance na letošní ocenění označil za „velice nízké“. Spojené státy vedou válku proti Íránu, což možnost udělení ceny americkému prezidentovi dále komplikuje.
Trumpův tlak na Nobelův výbor vyvolal kritiku také mezi dřívějšími laureáty. Filipínsko-americká novinářka Maria Ressaová, která Nobelovu cenu za mír získala v roce 2021, uvedla, že loňské dění sledovala „s hrůzou“.
„Násilníci svět neřídí,“ řekla během zářijové návštěvy Osla. „Existují zásady, podle kterých žijeme. Síla neznamená právo.“
Kdo nakonec Nobelovu cenu za mír získá, oznámí výbor 9. října. Trumpovo jméno ale může nad letošním rozhodováním viset bez ohledu na to, zda se mezi laureáty objeví.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.