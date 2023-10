Fico zasahuje. Slovensko nasadí kvůli migraci policisty a vojáky na zelenou hranici s Maďarskem

Slovensko kvůli nelegální migraci dnes nasadí policisty a vojáky na ochranu takzvané zelené hranice s Maďarskem, řekli premiér Robert Fico a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok po společné schůzce. Fico, který se stal premiérem minulý týden po vítězství své strany Směr-sociální demokracie v zářijových předčasných parlamentních volbách, už dříve ohlašoval potřebu tvrdého postupu vůči běžencům.

„Za deset měsíců v roce 2023 přišlo na území Slovenska 46 000 nelegálních migrantů. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ozbrojenými silami nasadí poměrně velkou živou sílu a techniku prakticky na celé zelené hranici s Maďarskem,” řekl Fico. Šutaj Eštok dodal, že nelegální migrace na Slovensko se letos zvýšila o více než 700 procent a že očekává její další „velkou vlnu”.

Za bezpečnostní riziko pro Slovensko označil Fico konflikt v Pásmu Gazy, kde zaútočil Izrael v odvetě za předchozí útoky radikálního hnutí Hamás. „Nelegální migrace, pokud nebude pod kontrolou, může způsobit příchod závadových osob napojených na teroristické struktury,” řekl Fico.

Řetězová reakce

Bývalá slovenská vláda na začátku října zavedla náhodné kontroly na hraničních přechodech s Maďarskem, odkud na Slovensko ve stávající migrační vlně proudí migranti ve snaze pokračovat dále do západní Evropy. Učinila tak v reakci na podobný rok, který vůči Slovensku zavedly Česko, Polsko a Rakousko. Uzavření celé 655 kilometrů dlouhé slovensko-maďarské hranice předchozí vedení slovenské policie, které Šutaj Eštok odvolal, označovalo za nemožné kvůli nedostatku personálu a techniky.