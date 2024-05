Fico je mimo ohrožení života, jeho stav je však nadále vážný

Slovenský premiér Robert Fico, který je po středečním postřelení atentátníkem hospitalizován, je mimo ohrožení života. Jeho stav je ale vážný, rekonvalescence si vyžádá dlouhou dobu, řekl novinářům zástupce nemocnice v Banské Bystrici.

Reklama

„Nadále je umístěn na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Pozitivní prognóza, o které poslední tři dny hovoříme, je před námi. Nebudeme ho převážet z nemocnice, v této chvíli nejsme na stupni vítězů,“ doplnil na tiskové konferenci ministr obrany a Ficův blízký spolupracovník Robert Kaliňák.

Podle dřívějších informací slovenských médií byla zvažována i možnost, že by Fico byl z Banské Bystrice převezen do Bratislavy. Právě ve slovenské metropoli politik bydlí.

Fico po atentátu podstoupil pětihodinovou operaci ve fakultní nemocnici v Banské Bystrici. V pátek mu pak lékaři při dalším zákroku odstranili odumřelou tkáň ze střelných zranění, které ministerský předseda utrpěl.

Útočníka, jenž na Fica střílel po výjezdním jednání vlády v Handlové, poslal v sobotu soud do vazby. Střelci, kterým je podle slovenských médií 71letý spisovatel a aktivista Juraj Cintula, za pokus o vraždu hrozí 25 vězení nebo doživotí.

Za mír nyní musí Maďarsko bojovat samo, posteskl si Orbán po atentátu na Fica Politika Po útoku na slovenského premiéra Roberta Fica musí Maďarsko bojovat za mír samo, prohlásil konzervativní maďarský premiér Viktor Orbán. Jeho vláda jako jedna z mála v Evropské unii udržuje dobré vztahy s Moskvou navzdory ruské invazi na Ukrajinu, odmítá Ukrajinu vojensky podporovat a kritizuje protiruské sankce Evropské unie. ČTK Přečíst článek