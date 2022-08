Utratíte za bydlení více než třetinu příjmu? Pak vám zbytek doplatí vláda, slibuje Fiala

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prověří, zda dodavatelé energií vyměřují zákazníkům zálohy odpovídající očekávané spotřebě a ceně energií, tedy zda dodavatelé zálohy nezneužívají, řekl premiér Petr Fiala (ODS). Lidé podle něj nemají za bydlení platit více než 30 procent svých příjmů, v Praze je to 35 procent, a to včetně všech poplatků například za vodu nebo energii. Premiér očekává, že MPO bude o prvních výsledcích kontrol výše záloh informovat již v příštím týdnu.

Reklama

„Občané zaplatí za bydlení maximálně 30 procent, v Praze 35 procent svých příjmů včetně poplatků za energie. Veškeré náklady na bydlení nad 30 procent jejich příjmů, je jim stát připravený proplatit, a to prostřednictvím příspěvků na bydlení,“ uvedl Fiala. Potvrdil také, že do konce srpna chce vláda schválit podobu úsporného tarifu. Podle Fialy je nyní velké množství zákazníků, kteří nově vyměřené zálohy dostávají.

„Máme z terénu signály, že u některých domácností, odběrných míst, dochází k tomu, že ta záloha s vysokou pravděpodobností neodpovídá, není adekvátní a je stanovena vyšší,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Obchodník si tak podle něj může vylepšovat cash flow. Není podle něj možné, aby se zálohy v této době zneužívaly.

Pomáhat střední třídě s energiemi je nesmysl, raději snižte DPH na potraviny, radí ekonom Fialovi Názory Problém nynější koncepce vládní pomoci s drahými energiemi je v tom, že není dostatečně adresná. Jestliže by pomoc v podobě úsporného tarifu ulevovala pouze skutečně potřebným, stát by i při zdvojnásobení vyplácené pomoci ušetřil až polovinu nynějších nákladů tarifu. Úspora by mohla jít na vrub snížení DPH u základních potravin z 15 na 10 procent. Zadlužení eráru by se nezvýšilo o jediný haléř a těžili by z toho všichni, píše ve svém komentáři Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Stát za první pololetí letošního roku vyplatil na pomoc domácnostem prostřednictvím příspěvků na bydlení a mimořádné okamžitě pomoci přes pět miliard korun, uvedl Jurečka.

Fiala uvedl, že Česká republika má dostatek zásob plynu na zimu. Stát podle něj udělal veškeré kroky, aby nenastal nejkatastrofičtější možný scénář. Zmínil například naplněné zásobníky plynu, nakoupený plyn v státních hmotných rezervách i získání kapacity v terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku. V nizozemském LNG terminálu má ČR pronajatou kapacitu pro až třetinu roční spotřeby plynu, bude ho moci využívat již během nadcházející topné sezony. Potřeba ale podle vlády budou také úspory spotřeby.

Reklama

V rámci úsporného tarifu chce vláda lidem poskytnout příspěvek jako částečnou kompenzaci zvýšených nákladů na energie. Domácnosti letos podporu dostanou prostřednictvím své smlouvy na elektřinu. Letos dá vláda na pomoc deset miliard korun, dalších 30 miliard rozdělí příští rok, a to už prostřednictvím jednotlivých komodit, tedy jednotlivě ve vyúčtování za elektřinu, plyn a teplo. Návrh je nyní v meziresortním připomínkování, jednotlivé instituce mají na podání připomínek čas do pondělí. Konkrétní částky podpory zatím nejsou známé.