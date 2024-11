Fanatička nebo pragmatička? Španělka Riberaová bude řídit ekologickou transformaci Evropy

Když vyšlo najevo, že Teresa Riberaová má dostat v nové Evropské komisi obří ekologicko-hospodářské portfolio, mnozí čeští europoslanci bili na poplach. Španělská socialistka je však v environmentální diplomacii jako doma a v domácí vládě si vedla velmi dobře. Co od ní můžeme čekat? A máme se bát o jaderné elektrárny?

O Terese Riberaové se mluví jako o druhé nejvlivnější postavě nové Evropské komise hned po Ursule von der Leyenové. Španělská politička získala klíčovou funkci i přesto, že v květnu kritizovala evropský politický mainstream zosobněný staronovou šéfkou Komise za shánění podpory konzervativních a euroskeptických frakcí.

„Výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro čistou, spravedlivou a konkurenceschopnou transformaci“. Ačkoli název zní trochu neurčitě, portfolio eurokomisařky Teresy Riberaové je jedním z nejsilnějších v historii, ne-li vůbec nejsilnější. Bude dohlížet na to, aby Evropa byla nejen ekologická, ale i ekonomicky konkurenceschopná, což je úhelný kámen kontinentální politiky.

Riberaová je jednou z šesti zástupců von der Leyenové, přičemž z nich bude mít patrně největší vliv. „Bude řídit práci na zajištění toho, aby Evropa pokračovala v plnění svých cílů stanovených v Evropské zelené dohodě a abychom dekarbonizovali a zároveň industrializovali naše hospodářství,“ uvedla sama předsedkyně. V aktuálním schématu „overlordů“ bude Komise dohlížet a koordinovat práci hned několika komisařů s ekonomickými i environmentálními působnostmi.

I když je nová Komise patrně nejpravicovějším výběrem v historii, je socialistka s úctyhodnými zkušenostmi s environmentální politikou v důležité funkci zárukou, že Green Deal zůstává v centru pozornosti Bruselu.

Rozhodná i pragmatická

Pětapadesátiletá Riberaová za sebou má bohatou kariéru. Vystudovaná právnička a politoložka se environmentální politice věnovala nejdříve jako úřednice v několika funkcích ve Španělsku, už v letech 2008 až 2011 byla státní tajemnicí na ministerstvu zemědělství za vlády socialisty José Zapatera. Poté působila i na mezinárodní scéně.

Od roku 2011 je členkou španělské Socialistické a dělnické strany (PSOE) ale až v roce 2018 postoupila do vrcholné politiky, opět však zůstala věrná environmentální politice. Premiér Pedro Sanchéz jí svěřil ekologickou a demografickou transformaci. Velmi dobře zvládla obnovu po covidové pandemii, čímž vysloužila premiérovu důvěru a v posledních letech byla jako místopředsedkyně Sanchézovy vlády jednou z nevlivnějších postav španělské politiky.

Riberaová umí být velmi přímá, jak připomíná deník The Guardian. Za vlažný přístup ke klimatické politice veřejně kritizovala někdejšího britského premiéra Rishiho Sunaka, do šéfa španělské energetické a petrochemické firmy Repsol se zase pustila kvůli „popírání klimatické změny a zdržování. Regionální vládu v Andalusii vedenou konkurenčními lidovci (v Bruselu za EPP) obvinila z krátkozraké „volební demagogie“, když plány na obří jahodovou plantáž ohrožovaly celoevropsky významný mokřad.

Se stejnými lidmi se však jen o několik měsíců poté dokázala dohodnout na miliardovém investičním plánu, který počítal jak s ochranou klimatu, tak i nakopnutím lokální ekonomiky. Po ruské invazi na Ukrajinu a následném raketovém růstu energií zase vyjednala, aby Pyrenejský poloostrov razil jinou politiku než zbytek Evropy.

„Teresa Riberaová má vzácnou schopnost zprostředkovat obtížné dohody: o spravedlivém přechodu se španělskými uhelnými dělníky a o postupném ukončení využívání fosilních paliv s hlavními petrolejáři. Tyto schopnosti bude v Bruselu potřebovat,“ uvedla pro bruselský magazín Politico výkonná ředitelka think tanku Strategic Perspectives Linda Kalcherová.

Fanatická odpůrkyně jádra?

Riberaové se z Madridu prý moc nechtělo. Těžko tedy lze očekávat, že v Bruselu bude dělat křoví. Určitě si půjde za svým, ale vykreslovat ji jako nebezpečnou radikálku je dosti nepřesné. Zděšeni byli z jejího jmenování zejména Francouzi, ale i čeští europoslanci, kteří si stěžovali na její odmítavý postoj k jádru. Lidovec Tomáš Zdechovský ji dokonce nazval „fanatickým odmítačem jádra“.

Při europarlamentním „grilování“ Riberaové exhibovali zejména španělští poslanci, kteří kritizovali její odpověď na ničivé povodně. S otázkou se ale přihlásil i občanský demokrat Alexandr Vondra, který nadhodil právě názor na jádro. Z odpovědi místopředsedkyně Komise vyplynulo, že bude volbu jádra ze strany členských států respektovat.

Vyděšené reakce nejspíš splnily svůj politický účel, ale od začátku byly docela zbytečné. „Riberaová nikdy nebyla zásadně proti atomové energii, ale tvrdila, že Španělsko bohaté na slunce má levnější možnosti než stárnoucí flotilu jaderných elektráren,“ uvádí magazín.

Ekologickou transformaci tak má na starost žena, která má ambiciózní cíle, ale zároveň je umí prosadit a vyjednat. To pro začátek není špatné.