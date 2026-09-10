EET je zpátky. Koalice přehlasovala Senát a obnovila Babišovu evidenci tržeb
Elektronická evidence tržeb se od příštího roku vrátí. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně přehlasovala Senát a prosadila původní verzi zákona, která počítá i s evidencí bezhotovostních plateb. Ministerstvo financí si od EET slibuje až 14,4 miliardy korun navíc pro veřejné rozpočty.
Elektronická evidence tržeb se po několika letech vrací do českého podnikání. Sněmovna přehlasovala Senát a stvrdila původní podobu zákona, který má EET znovu zavést od příštího roku. Pro senátní verzi nehlasoval ani jeden poslanec, zatímco původní sněmovní návrh podpořilo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti nebo se zdržela. Zákon teď zamíří k podpisu prezidenta.
Senát se pokusil návrh zmírnit hned v několika bodech. Chtěl z evidence vyjmout bezhotovostní převody a také přímý prodej zemědělských produktů od farmářů. Navrhoval rovněž změny u zdravotních zaměstnaneckých benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová ale senátní zásahy odmítla s tím, že by oslabily účinnost celého systému a otevřely prostor k obcházení pravidel.
„Jsem přesvědčena, že většina této Sněmovny chce stejně jako já účinnou a spravedlivě nastavenou evidenci tržeb,“ řekla poslancům. Senátní návrhy by podle ní nepomohly poctivým podnikatelům, ale naopak by vytvořily další mezery v systému. Schillerová odmítla také speciální výjimku pro zemědělce prodávající přímo ze dvora a upozornila, že ministerstvo už chystá infolinku, web, informační brožuru i turné pro podnikatele.
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Politika
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Senát argumentoval opačně. Podle jeho zástupce Tomáše Třetiny chtěla horní komora odstranit zbytečnou byrokracii a opravit chyby v návrhu. „Naše úpravy jsou věcné, praktické a vedou k lepšímu, spravedlivějšímu a funkčnímu právnímu prostředí,“ uvedl. Dodal také, že Senát zákon nechtěl zablokovat. Povinnou evidenci bezhotovostních plateb přirovnal k požadavku, aby člověk po telefonátu ještě poslal zprávu potvrzující, že skutečně volal.
Kolik získá státní pokladna?
Vláda si od návratu EET slibuje především narovnání podnikatelského prostředí a omezení šedé ekonomiky. Ministerstvo financí odhaduje, že díky evidenci získají veřejné rozpočty navíc 14,4 miliardy korun. Opozice ale upozorňuje, že po započtení dalších daňových změn bude skutečný přínos pro státní pokladnu nižší.
Nová EET se bude od té původní lišit mimo jiné tím, že podnikatelé nebudou muset tisknout papírové účtenky. Evidence se ale nově vztáhne i na bezhotovostní platby. Schillerová to zdůvodňuje tím, že moderní platební technologie a aplikace některé transakce komplikují při zpětném dohledávání. Opozice naopak připomíná dřívější rozhodnutí Ústavního soudu, který bezhotovostní platby z povinné evidence vyňal.
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Další daňové změny
Součástí schváleného zákona jsou i další daňové změny. Rodinám s dětmi se vrátí školkovné, studentům sleva na dani a nealkoholické nápoje podávané v restauracích se přesunou do 12procentní sazby DPH. Z evidence bude vyňat předvánoční prodej ryb, tiché víno se má znovu stát daňově uznatelným darem a od daně se osvobodí spropitné zaměstnancům restaurací.
Zákon zároveň zachovává limit pro osvobození vybraných zdravotních benefitů od daně z příjmů. Senát chtěl tento limit zrušit a naopak přesněji vymezit, které zdravotní úkony do zvýhodnění nepatří, například kosmetické zákroky nebo plastické operace. Schillerová ale tvrdila, že zrušení limitu by nejvíce zvýhodnilo vysokopříjmové zaměstnance, kteří už dnes čerpají nejvyšší benefity.
Návrat EET má i silný politický symbolický rozměr. Evidenci poprvé zavedla v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky, ve které byl dnešní premiér Andrej Babiš ministrem financí. Za pandemie covidu byla pozastavena a vláda Petra Fialy ji od začátku roku 2023 úplně zrušila. Nynější koalice tak obnovuje jeden z nejvýraznějších projektů Babišovy předchozí éry.