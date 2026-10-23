Poslední Dušičky bez EET. Obchodníkům ale zatím víc přeje Halloween, který roztáčí byznys
Podzimní svátky přinášejí obchodníkům rostoucí zájem o kostýmy, sladkosti i strašidelné dekorace. Na Košíku poptávka po halloweenské výzdobě meziročně stoupla o 170 procent, Rohlík hlásí o třetinu vyšší prodeje tematických sladkostí. Dušičkový sortiment zatím podle Heureky zaostává, jeho hlavní nákupní vlna ale teprve přijde.
Na jedné straně kostýmy, čokoládová strašidla a vydlabané dýně, na druhé svíčky a věnce. Dva podzimní svátky dělí v kalendáři pouhé dva dny, pro obchodníky ale představují odlišné nákupní vlny. Ta halloweenská se letos zatím rozbíhá lépe. Podle srovnávače cen Heureka vzrostl zájem o kostýmy meziročně o desetinu a u čokoládových figurek a tyčinek se přibližně zdvojnásobil. Zájem o svíčky je zatím naopak zhruba o 40 procent nižší než před rokem. Vyplývá to z informací, které Heureka a prodejci poskytli.
Na závěr, že Halloween vytlačuje Dušičky i z nákupních košíků, je však brzy. „Letos má navrch Halloween. V posledních dnech ale dušičkový sortiment zboží s halloweenskou tematikou dohání – zájem o svíčky i svícny za poslední týden vzrostl zhruba o čtvrtinu až třetinu,“ uvedl mluvčí Heureky Ondřej Šveda. Hlavní nákupní vlna podle něj teprve přijde. Loni lidé nejvíce hledali kostýmy týden před Halloweenem, zatímco svíčky až v týdnu Dušiček.
Sladkosti táhnou, strašidla se prodávají
Rostoucí oblibu halloweenských nákupů potvrzují také internetové supermarkety. „Největší růst vidíme u halloweenských sladkostí, kde prodeje meziročně vzrostly o 30 procent,“ řekl za Rohlík Ondřej Obergruber. U tematických hraček, dekorací a kostýmů firma hlásí patnáctiprocentní růst. Stejným tempem ovšem rostou také prodeje hřbitovních svíček a věnců.
Češi se i letos chystají uctít památku svých blízkých. Dušičky, svátek, při němž si lidé připomínají zesnulé, už dávno nejsou pouze duchovní událostí. Z ekonomického pohledu jde o jednu z největších maloobchodních sezón roku. Spolu s Vánocemi, Velikonocemi a Silvestrem patří k obdobím, kdy obchody zaznamenávají nejvyšší tržby.
Dušičky levnější, útraty vyšší. Češi letos za svíčky a květiny zaplatí rekordních 1,7 miliardy
Názory
Češi se i letos chystají uctít památku svých blízkých. Dušičky, svátek, při němž si lidé připomínají zesnulé, už dávno nejsou pouze duchovní událostí. Z ekonomického pohledu jde o jednu z největších maloobchodních sezón roku. Spolu s Vánocemi, Velikonocemi a Silvestrem patří k obdobím, kdy obchody zaznamenávají nejvyšší tržby.
Na Košíku poptávka po halloweenských dekoracích meziročně vyskočila o 170 procent. Podle obchodního ředitele Jana Navrátila nejvíce táhnou dýňové a strašidelné motivy. Halloween přitom nabízí příležitost i mimo regály s cukrovinkami a výzdobou. Na Aukru se limitované halloweenské edice stavebnice LEGO letos prodávají za stovky až nižší tisíce korun.
Jak rychle se dokáže sezonní poptávka změnit, ukazují dýně. Globus jich v první polovině října prodal o 75 procent více než za poslední dva zářijové týdny. Ještě v září přitom podle mluvčího Zdeňka Veseckého tvořily jen 0,4 procenta tržeb z ovoce a zeleniny a jejich prodeje byly meziročně nižší. Billa u dýní zaznamenala meziroční růst o 15 procent.
Dušičky mají víc příznivců. Ti ale nakupují později
Nákupní náskok Halloweenu neznamená, že by se stal mezi Čechy rozšířenějším svátkem. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Billu plánuje Dušičky uctít 56 procent lidí, zatímco Halloween slaví 24 procent respondentů. Mexický Den mrtvých si připomíná sedm procent dotazovaných, do nákupů se však podle prodejců zatím nepromítá.
Pro obchodníky tak konec října nekončí prodejem posledního kostýmu. Po zájmu o halloweenské zboží přichází vrchol nákupů pro Památku zesnulých. Halloween připadá na 31. října, Dušičky na 2. listopadu. Dosavadní výsledky Heureky i zkušenost z loňska naznačují, že zákazníci si nákup svíček nechávají blíže k samotnému svátku.
Příští podzim už s evidencí tržeb
Letošní Dušičky budou pro prodejce poslední před návratem EET. Dle harmonogramu Finanční správy začne běžný provoz nového systému 1. ledna 2027. Při příštím podzimním prodeji tak budou muset obchodníci s dýněmi, svíčkami či věnci, na které se nevztahuje zákonná výjimka, evidovat nejen hotovost, ale také platby kartou nebo QR kódem při osobním prodeji. Ani stánek, u kterého zákazníci platí výhradně kartou, tím automaticky nezůstane mimo systém.
Pro malé prodejce to bude znamenat přípravu navíc. Musí se přihlásit k evidenci přes portál MOJE daně, zaregistrovat prodejní místo včetně případného přenosného stánku a získat pokladní certifikát. Nemusí to ale nutně znamenat nákup nové pokladny. Kdo už pokladnu má, bude si muset u dodavatele ověřit, zda nový systém podporuje. Povinný tisk účtenek pro účely EET odpadá.