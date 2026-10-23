Lapčík dotáhl realitní obchod roku. Trinity získala karlínský Riverside
Skupina kolem Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka dokončila převzetí kancelářského komplexu Riverside Karlín od rakouské CA Immo. Banka to oznámila na LinkedInu a obchod označila za největší letošní realitní transakci v Česku. Podle dřívějších informací Newstreamu se jeho hodnota pohybovala kolem 300 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.
Akvizice zahrnuje pět kancelářských budov na pražském Rohanském nábřeží: Danube House, Nile House, Amazon Court, Mississippi House a Missouri Park. Dokončení obchodu navazuje na zářijové rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který převzetí povolil. O přípravě transakce Newstream informoval již loni v listopadu.
„Dokončili jsme akvizici Riverside, pěti výjimečných kancelářských budov na břehu Vltavy, od společnosti CA Immo,“ uvedla Trinity Bank. V oznámení vyzdvihla lokalitu, architekturu a nájemce areálu. Zároveň informovala o příchodu týmu Riverside. Konečnou kupní cenu v příspěvku nezveřejnila.
Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka míří k velké realitní akvizici v Praze. Od rakouské CA Immo kupuje pět kancelářských budov Riverside Karlín, dříve známých jako River City Prague. Transakci už posuzuje antimonopolní úřad, cenu nezveřejnil. Podle dřívějších informací Newstreamu se ale obchod může pohybovat kolem 300 milionů eur, tedy asi 7,3 miliardy korun.
Lapčíkův velký realitní tah. Trinity Bank kupuje Riverside Karlín
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Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka míří k velké realitní akvizici v Praze. Od rakouské CA Immo kupuje pět kancelářských budov Riverside Karlín, dříve známých jako River City Prague. Transakci už posuzuje antimonopolní úřad, cenu nezveřejnil. Podle dřívějších informací Newstreamu se ale obchod může pohybovat kolem 300 milionů eur, tedy asi 7,3 miliardy korun.
Pro skupinu jde o další rozšíření pražského realitního portfolia. V minulých letech získala také budovu na rohu Celetné a ulice Na Příkopě, dnes nazývanou Palác Trinity, a kancelářský komplex Pankrác House od CPI. Riverside představuje její dosud největší pražskou realitní akvizici.
Poznámka redakce: Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem serveru Newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
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Vychází podzimní Realitní Club
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Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
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