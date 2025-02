Dohoda o nerostech je na spadnutí. Vezmeme si zpátky peníze, které jsme dali Ukrajině, hlásí Trump

Podle amerického prezidenta USA poskytly Ukrajině 350 miliard dolarů výměnou za nic, což podle něj byla chyba předchozí „neschopné“ administrativy.

Reklama

Spojené státy jsou blízko uzavření dohody s Ukrajinou, která by jim zajistila podíl na ukrajinském nerostném bohatství, řekl včera americký prezident Donald Trump na republikánské konferenci CPAC. USA podle Trumpa dostanou zpět peníze vložené do Ukrajiny, která se již tři roky brání ruské agresi.

„Jsme dost blízko dohodě. Doufám, že jsme blízko dohodě,“ prohlásil Trump na na shromáždění konzervativců v National Harbor nedaleko Washingtonu.

Spojené státy byly za předchozí administrativy spolu s evropskými státy klíčovým spojencem napadené země, kterou podporovaly dodávkami vojenské techniky i finanční pomocí. USA podle Trumpa, který si postěžoval, že evropská pomoc má na rozdíl od té americké formu půjček, nyní od Ukrajiny žádají o vzácné nerosty, ropu nebo „cokoliv, co můžeme získat“.

Stamiliardy výměnou za „nic“

Trump uvedl, že USA Ukrajině poskytly 350 miliard dolarů (8,38 bilionu korun) výměnou za nic, což podle něj byla chyba předchozí „neschopné“ administrativy. Trump tudíž chce tyto peníze získat zpět.

Reklama

První návrh dohody o nerostném bohatství ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl podepsat, neboť podle něj neobsahovala bezpečnostní záruky. Dodal, že Ukrajinu nemůže prodat s tím, že podle původní dohody by USA získaly ukrajinské vzácné nerosty v hodnotě 500 miliard dolarů (11,97 bilionu korun) výměnou jen za dosud poskytnutou válečnou pomoc. Tato částka navíc podle Zelenského skutečné výši americké pomoci ani neodpovídá.

V pátek ukrajinský prezident uvedl, že týmy USA a Ukrajiny pracují na dohodě, podle médií Washington přišel s její revidovanou verzí. Trump řekl, že očekává její brzký podpis. Deník The New York Times (NYT) včera ale napsal, že i nová verze dohody obsahuje z ukrajinského hlediska velmi tvrdé podmínky.

Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta USA navrhly, aby příjmy ukrajinské vlády z přírodních zdrojů, infrastruktury a dalších aktiv byly převedeny do fondu na dlouhodobou rekonstrukci a rozvoj Ukrajiny. USA by následně měly v budoucích investicích ekonomické a správní pravomoce.

Trump v sobotu opět prohlásil, že válka na Ukrajině by nezačala, kdyby byl v době vypuknutí konfliktu prezidentem. Opět z jejího rozpoutání nijak neobvinil Rusko, nezopakoval však ani své nedávné tvrzení, že za rozpoutání konfliktu je odpovědná Ukrajina.

Zelenskyj je otevřen možnosti těžby vzácných kovů s partnery, kteří zemi pomáhají ve válce Politika Ukrajina je otevřena možnosti těžby vzácných kovů spolu s partnery, kteří ji pomáhají ve válce s Ruskem. Uvedl to podle agentur ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na pondělní vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, že chce, aby Ukrajina výměnou za americkou pomoc dodávala Spojeným státům vzácné kovy. ČTK Přečíst článek