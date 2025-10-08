Do Česka proudí méně ropy. Vláda zasahuje
Kvůli modernizaci mola v Terstu dočasně klesl tok ropy do Česka. Vláda reaguje zápůjčkou ze zásob a ujišťuje, že benzín a nafta nedojdou – ani nezdraží.
Stát kvůli omezení dodávek ropy z ropovodu TAL půjčí rafinérské společnosti Orlen Unipetrol 200 tisc tun ropy z nouzových zásob. Dodávky jsou v současné době omezeny kvůli modernizaci mola v italském Terstu, kde ropovod začíná. Půjčka má zajistit nepřerušené zásobování tuzemského trhu při opravách v Itálii, které potrvají asi do poloviny listopadu. Rozhodla o tom ve středu vláda, řekl šéf Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Nedostatek ropy pro trh v ČR tak podle něj nehrozí.
„Vláda schválila uvolnění 200 tisíc tun ropy ze státních hmotných rezerv pro společnost Orlen Unipetrol. Důvodem je omezení dodávek ropovodem IKL/TAL. V přístavu v italském Terstu totiž modernizují molo a pohyb tankerů s ropou je tím omezen. Tyto opravy jsou plánované do poloviny listopadu,“ uvedl Švagr. „Díky této zápůjčce je zásobování českého trhu i nadále zajištěno a pohonných hmot je dostatek. To znamená, že není důvod ke spekulacím s jejich cenou,“ dodal.
Připomněl, že správa rezerv už na jaře kvůli zastavení dodávek ropy z ropovodu Družba půjčila tuzemským rafinériím čtyři nádrže ropy. „Tuto situaci jsme využili k záměně ruské ropy za neruskou. Díky tomu máme zásoby pro obě rafinerie. Historicky totiž byla v českých rezervách pouze ruská ropa, kterou zpracovává rafinerie v Litvínově,“ podotkl Švagr.
Stejný postup, kdy správa půjčí rafinériím ruskou ropu a zpátky dostane už neruskou, plánuje SSHR i nyní.
Do Česka v současnosti teče ropa pouze západní cestou přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL. Do začátku letošního jara ropa tekla do Česka také z ruského ropovodu Družba, na začátku března však byly dodávky z něj zastaveny.
Dodávky ropy do Česka to ale neohrozilo, protože ropovod TAL byl rozšířen. Projekt přibližně za 1,6 miliardy korun od letošního jara zajistil zvýšení kapacity ropovodu pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně. Do země je tak nyní možné dodat až osm milionů tun za rok. Česko se tím podle vlády mohlo zcela odstřihnout od ruské ropy.
Ropovod TAL začíná v Terstu, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, dále z USA a Afriky.
