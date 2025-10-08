Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Do Česka proudí méně ropy. Vláda zasahuje

Tankování do kanystrů
Profimedia
ČTK
ČTK

Kvůli modernizaci mola v Terstu dočasně klesl tok ropy do Česka. Vláda reaguje zápůjčkou ze zásob a ujišťuje, že benzín a nafta nedojdou – ani nezdraží.

Stát kvůli omezení dodávek ropy z ropovodu TAL půjčí rafinérské společnosti Orlen Unipetrol 200 tisc tun ropy z nouzových zásob. Dodávky jsou v současné době omezeny kvůli modernizaci mola v italském Terstu, kde ropovod začíná. Půjčka má zajistit nepřerušené zásobování tuzemského trhu při opravách v Itálii, které potrvají asi do poloviny listopadu. Rozhodla o tom ve středu vláda, řekl šéf Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Nedostatek ropy pro trh v ČR tak podle něj nehrozí.

„Vláda schválila uvolnění 200 tisíc tun ropy ze státních hmotných rezerv pro společnost Orlen Unipetrol. Důvodem je omezení dodávek ropovodem IKL/TAL. V přístavu v italském Terstu totiž modernizují molo a pohyb tankerů s ropou je tím omezen. Tyto opravy jsou plánované do poloviny listopadu,“ uvedl Švagr. „Díky této zápůjčce je zásobování českého trhu i nadále zajištěno a pohonných hmot je dostatek. To znamená, že není důvod ke spekulacím s jejich cenou,“ dodal.

Připomněl, že správa rezerv už na jaře kvůli zastavení dodávek ropy z ropovodu Družba půjčila tuzemským rafinériím čtyři nádrže ropy. „Tuto situaci jsme využili k záměně ruské ropy za neruskou. Díky tomu máme zásoby pro obě rafinerie. Historicky totiž byla v českých rezervách pouze ruská ropa, kterou zpracovává rafinerie v Litvínově,“ podotkl Švagr.

Stejný postup, kdy správa půjčí rafinériím ruskou ropu a zpátky dostane už neruskou, plánuje SSHR i nyní.

Do Česka v současnosti teče ropa pouze západní cestou přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL. Do začátku letošního jara ropa tekla do Česka také z ruského ropovodu Družba, na začátku března však byly dodávky z něj zastaveny.

Dodávky ropy do Česka to ale neohrozilo, protože ropovod TAL byl rozšířen. Projekt přibližně za 1,6 miliardy korun od letošního jara zajistil zvýšení kapacity ropovodu pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně. Do země je tak nyní možné dodat až osm milionů tun za rok. Česko se tím podle vlády mohlo zcela odstřihnout od ruské ropy.

Ropovod TAL začíná v Terstu, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, dále z USA a Afriky.

Flotila pro Gazu byla spíše mediálním divadlem, vezla jen symbolické množství humanitární pomoci. Řekl to v krátkém rozhovoru pro ČTK ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., zvolen za Spolu). Ve středu se do Prahy vrátila česká aktivistka Šárka Přikrylová, která byla součástí flotily.

Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům. Izraelská armáda však minulý týden flotile v doplutí do Pásma Gazy zabránila – více než 40 lodí zastavila a zadržela přes 400 aktivistů.

„Celé to bylo mediální divadlo. Myslím si, že by nemělo uniknout pozornosti, že to bylo koncipováno i k (židovskému) svátku Jom Kipur a k 7. říjnu, to určitě nebyla náhoda,“ podotkl Lipavský. Před dvěma lety 7. října teroristické hnutí Hamás v Izraeli zabilo asi 1200 lidí a dalších 251 uneslo. Útok vyvolal rozsáhlou izraelskou vojenskou odvetu v Pásmu Gazy, při které zemřelo podle místních úřadů víc než 67 000 Palestinců.

Greta Thunbergová obvinila Izrael z mučení

Greta Thunbergová obvinila Izrael z mučení

Leaders

Švédská aktivistka Greta Thunbergová tvrdí, že byla v izraelské věznici spolu s dalšími členy propalestinské flotily Global Sumud mučena. Prohlásila to podle agentury Reuters na dnešní tiskové konferenci ve Stockholmu. Podrobnosti nesdělila, uvedla ale, že nedostala čistou vodu a že další zadržovaní neměli přístup k důležitým lékům. Izraelské ministerstvo zahraničí už dříve opakovaně popřelo, že by Izrael se zadrženými špatně zacházel.

ČTK

Přečíst článek

Flotila podle ministra vezla spíše symbolické množství humanitární pomoci. „Sami deklarovali, že se chtějí nějakým způsobem do Gazy hlavně dostat. Nabídky, aby humanitární pomoc předali skrze různé renomované organizace, které mají přístup do Gazy, to všechno odmítli,“ poznamenal.

O tom, že mezi zadrženými je i česká občanka, ministerstvo vědělo, protože svoji účast na flotile předem prezentovala. „Postupovali jsme jako v každém jiném konzulárním případě zadrženého Čecha, který má problém v zahraničí,“ řekl Lipavský.

Postup byl takový, že česká diplomacie upozornila izraelskou stranu, že chce poskytnout konzulární pomoc. Minulý pátek Přikrylovou navštívil v detenčním zařízení diplomat a mimo jiné ověřil její zdravotní stav. Zároveň se řešilo, zda bude aktivistka souhlasit s deportací, což by znamenalo možnost téměř okamžitě opustit detenční zařízení.

Přikrylová tak neučinila, čekala proto několik dní na rozhodnutí soudu, po kterém byla vyhoštěna do Jordánska. Tam si ji také převzali čeští diplomaté. „Zajistili jsme jí například možnost kontaktu s rodinou a dalšími lidmi, se kterými potřebovala,“ dodal ministr.

Ministerstvo zahraničí v tiskové zprávě zdůraznilo, že je nezbytné respektovat vydaná doporučení před cestami do Pásma Gazy. Cestující, kteří je vědomě porušují, musí podle resortu počítat s tím, že konzulární pomoc bude omezená, ne-li nemožná. „Humanitární pomoc má být poskytována bezpečně, koordinovaně a prostřednictvím dohodnutých humanitárních kanálů,“ uvedl odbor komunikace ministerstva.

Přikrylovou dnes (ve středu) na letišti v Praze přivítala desítka lidí s palestinskými vlajkami a transparenty. Ptali se jí mimo jiné na pobyt v izraelském detenčním zařízení. Uvedla, že na každé lodi byla humanitární pomoc, v jakém objemu však nevěděla. Cílem flotily podle ní bylo také upoutat pozornost lidí a médií na prohlubující se humanitární krizi v Gaze.

„Celé je to palestinská propaganda. I tato aktivita, i to, že visí palestinské vlajky 7. října na různých českých školách, to je podle mě jen známka naprosté neúcty k tomu, co se tam odehrálo,“ míní ministr. Česká diplomacie dlouhodobě důrazně nedoporučuje občanům cestovat do Pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velmi riziková.

Lipavský takovou záměrnou cestu považuje za akt sobectví. Českým diplomatům podle něj podobné případy berou čas, který by jinak mohli věnovat lidem, kteří se v zahraničí dostali do problémů nikoli vlastním zaviněním.

Cristiano Ronaldo se stává historicky prvním dolarovým miliardářem mezi fotbalisty. V čistém bere 60krát více než nejlépe placený český sportovec David Pastrňák.

Portugalská fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo se stává historicky prvním miliardářem mezi fotbalisty. Podle agentury Bloomberg, která sestavuje a průběžně aktualizuje mezinárodní žebříček dolarových miliardářů, Ronaldovo jmění nyní poskočilo na 1,4 miliardy dolarů. To je v přepočtu 29 miliard korun. Čtyřicetiletý Ronaldo je přitom stále aktivním fotbalistou. Od roku 2023 nastupuje v barvách saúdskoarabského klubu Al Nassr.

Právě letošní prodloužení Ronaldovy smlouvy s rijádským klubem jej nyní podle Bloombergu katapultuje mezi dolarové miliardáře, jako vůbec prvního aktivního fotbalistu. Ronaldův majetek je nyní tak rozsáhlý, že jen šestnáct Čechů se může pochlubit ještě větším jměním, vyjdeme-li z žebříčku českých miliardářů, jak jej pro letošek sestavil časopis Forbes.

Miliardy za góly

Zatímco zmíněný nový kontrakt s klubem Al Nassr by podle Bloombergu měl Ronaldovi zajistit roční příjem přes 400 milionů dolarů, tedy zhruba 8,5 miliardy korun, což z něj činí vůbec nejlépe placeného sportovce světa, nejlépe placeným českým sportovcem je podle letošního vydání Forbesu hokejista Bostonu Bruins David Pastrňák. Jeho kontrakt zní na 12,5 milionu dolarů ročně, což je zhruba 263 milionů korun. Ronaldův příjem je tedy přibližně 32krát vyšší než ten Pastrňákův.

Ronaldo má navíc tu podstatnou výhodu, že nyní vydělává v Saúdské Arábii, takže je jeho příjem osvobozen od daně. Pastrňák zato čelí efektivní daňové sazbě 45,3 procenta, takže jeho čistý příjem se scvrkává z 12,5 na 6,8 milionů dolarů, plyne z online kalkulačky společnosti Cardinal Point, která se zaměřuje na finanční poradenství určené hráčům NHL.  

V čistém vyjádření tak tedy Ronaldo pobírá dokonce zhruba 60krát více než nejlépe placený český sportovec. Ronaldo však navíc měl v rámci prodloužení kontraktu podle Bloombergu získat ke zmíněnému honoráři také patnáctiprocentní spoluvlastnický podíl v klubu Al Nassr a může na účet klubu volně využívat soukromý letoun.

Ronaldovo jmění ovšem na rekordní úroveň rozhojnily nejen lukrativní smlouvy s kluby, zejména tedy právě s Al Nassrem, ale také velké reklamní kontrakty se společnostmi jako Nike, Armani nebo Castrol.

V závratné výši Ronaldova fotbalového výdělku, oněch více než 400 milionů dolarů, se zrcadlí nejen fakt, že gáže sportovců neustále a citelně narůstá i v reálném vyjádření, ale zčásti také fenomén inflace. Vždyť třeba jeden z nejproslulejších basketbalistů historie Michael Jordan si samotnou košíkovou vydělal celkově „jen“ ani ne 100 milionů dolarů. Za celou svoji kariéru, rozprostírající se mezi lety 1984 a 2003, tedy za zhruba dvacet let, si nominálně (tedy bez zohlednění inflace) přišel jen na necelou čtvrtinu toho, co Ronaldo vydělá za jediný rok.

