SocDem povede dál Šmarda. Stranu chce vrátit do sněmovny

Dosavadní předseda ČSSD Michal Šmarda na víkendovém sjezdu v Plzni obhájil post šéfa strany. Sociální demokraté se podle něj poučili z chyb a před sebou mají lepší budoucnost. Věří, že se vrátí do sněmovny. Strana se přejmenovává na Sociální demokracii a dostane i nové logo.

Michal Šmarda v tajné volbě porazil někdejšího stranického místopředsedu Lubomíra Zaorálka, který v byl minulosti také ministrem zahraničí i kultury a místopředsedu Břetislava Štefana, který je starostou městské části Brno-Líšeň.

Šmarda dostal 97, tedy zhruba 56 procent hlasů. Zaorálka volilo 58 delegátů, což představovalo přes 32 procent. Štefan získal 20 hlasů, asi 11 procent. Šmarda tak povede sociální demokracii i do příštích sněmovních voleb, jejichž řádný termín připadá na podzim 2025.

„Sociální demokracie má před sebou lepší budoucnost. Už totiž dobře ví, jaké nikdy nesmí opakovat chyby. Sociální demokracie už nikdy nesmí ztratit důvěru českého národa," zdůraznil po zvolení Šmarda. Za jednoznačný cíl strany označil návrat do Sněmovny a získání vlivu na řízení státu. Sociální demokraté se ale podle něj poučili z předchozích chyb a slíbil, že za jeho vedení strana už nikdy nebude prodávat svůj program za pár funkcí.

Vyšší daně a čtyřdenní pracovní týden

Sociální demokraté v sobotu odmítli v programových rezolucích vládní konsolidační balíček i důchodovou reformu. Chtějí zavést mimo jiné progresivní daň z příjmů firem i jednotlivců, zdanit velké majetek a zatížit jej i dědickou daní, obnovit elektronickou evidenci tržeb a vyjednat digitální daň. Slibují také ale také třeba zkrácení pracovní doby na čtyři dny v týdnu. Teze písemných dokumentů představil delegátům někdejší premiér a eurokomisař Vladimír Špidla.

„Odmítáme destrukci průběžného důchodového systému,“ uvedl Špidla. Vláda Petra Fialy (ODS) pod záminkou důchodové reformy podle něho tento systém zásadně oslabuje. „Podle výpočtů, které máme, každých deset let se zdvojnásobí počet důchodců pod hranicí chudoby,“ prohlásil Špidla. Za 20 let bude stát podle něho vyplácet důchody, z nich nebude možné vyžít, což otevře cestu k privatizaci.

Konsolidační balíček označují sociální demokraté za daňový, kabinet podle nich navíc nabízí jen tupé škrty. „Je třeba, abychom zásadně odmítli pravicové hrátky s daní z přidané hodnoty,” zdůraznil ekonomický expert sociálních demokratů Michal Pícl. Zvýšením snížené sazby daně podle něj utrpí rodiny s dětmi, senioři a zaměstnanci. „Vláda touto změnou vlastně říká, že je pro ni daleko přednější tiché víno než kojenci, než podpora rodin s dětmi, než výdaje domácností za vodu a energie,“ uvedl Pícl.

Pozice řadových místopředsedů Sociální demokracie obhájili dnes na sjezdu v Plzni Karel Machovec, Martin Netolický, Daniela Ostrá a Břetislav Štefan. Do stranického vedení se na sjezdu vrátil po zhruba pěti letech Lubomír Zaorálek, a také Josef Říha. Delegáti dále zvolili místopředsedou Lukáše Ulrycha, který vede Mladé sociální demokraty.

Funkci prvního místopředsedy obhájil Igor Bruzl. Ve volbě řadových místopředsedů neuspěl Vladimír Vlk se ziskem 55 hlasů. Z dosavadního vedení nebude pokračovat Robin Šín, který místopředsednickou pozici neobhajoval.