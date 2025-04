Zpátky na počátek. SOCDEM potomkům advokáta Altnera stamiliony platit nemusí

Případ týkající se Lidového domu se vrací k novému projednání. Podle původního pravomocného verdiktu pražského městského soudu z roku 2016 měla ČSSD Zdeňku Altnerovi vyplatit přes 300 milionů korun, většinu částky rovněž tvořila smluvní pokuta.

Odvolací soud zrušil rozsudek, podle nějž měla SOCDEM (dříve ČSSD) zaplatit potomkům právníka Zdeňka Altnera 18,5 milionu korun a smluvní pokutu ve výši několika set milionů. Případ se vrací k novému projednání. ČTK to zjistila z databáze Infosoud, vývoj ve sporu potvrdil i Altnerův syn Patrik. Podle něj je nefér, že soud po 25 letech trvání pře rozhodl od stolu bez nařízení jednání. Altnerovi loni vyčíslili svůj nárok na téměř půl miliardy korun.

Zdeněk Altner ČSSD v 90. letech úspěšně zastupoval ve sporu o sídlo strany, Lidový dům. Podle původního pravomocného verdiktu pražského městského soudu z roku 2016 mu ČSSD měla vyplatit přes 300 milionů korun, většinu částky rovněž tvořila smluvní pokuta. Toto rozhodnutí následně zrušil Nejvyšší soud s tím, že smluvní ujednání o odměně nebylo dostatečně určité a že není jasné, co advokát pro stranu konkrétně vykonal. Proto justice řešila požadavek Altnerových znovu, přičemž Obvodní soud pro Prahu 1 loni jejich nárok opět uznal. SOCDEM platit odmítá, její aktuální vyjádření zatím není k dispozici.

Odvolací Městský soud v Praze minulý týden bez nařízení jednání rozhodl nejen o zrušení rozsudku ohledně věci samé a ohledně náhrady nákladů řízení, ale podle informací ČTK také pravomocně zcela zastavil řízení ve vztahu k části úroků z prodlení z let 2000 až 2016. Obvodní soud pro Prahu 1 by se tak měl znovu zabývat nárokem na částku 18,5 milionu korun s desetiprocentním úrokem od roku 2016 do zaplacení a smluvní pokutou, která je vyčíslená jako 0,3 procenta denně z částky 18,5 milionu od července 2000 do loňského listopadu.

„Pokud se Městský soud odvolává na více než pět let starý názor Nejvyššího soudu ČR nezohledňující následně roky námi doplňovaný důkazní materiál, který vyvrací správnost názoru Nejvyššího soudu ČR, považujeme rozhodnutí Městského soudu za formalistické, které nemá se spravedlností nic společného,“ napsal v prohlášení zaslaném ČTK Altnerův syn Patrik za sebe a svou sestru Veroniku.

„Pokud jsme měli právo do listopadu 2024 doplňovat tvrzení a důkazy, což jsme činili, pak k tomu soudy mají přihlížet a tyto hodnotit, a ne se odvolávat především na více než pět let starý názor učiněný Nejvyšším soudem ČR na základě podstatně jiného stavu spisu,“ pokračoval. „ČSSD/SOCDEM v našich očích spor s tátou z pohledu principu spravedlnosti již dávno prohrála,“ doplnil.

Zdeněk Altner v listopadu 2016 zemřel, proto do sporu následně vstoupily jako dědicové jeho dvě děti. Se SOCDEM jednaly o možném smíru, podle jejich dřívějšího vyjádření jim ale strana nabídla zhruba milion korun, což Altnerovi označili za zcela nedostačující. Podle nich činila výše smluvní pokuty v době vyhlášení nového rozsudku loni v listopadu 432,8 milionu korun, přičemž narostla ještě o úroky a náklady řízení.

