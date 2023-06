Česko má málo zahraničních investorů i expertů, vláda vylepší pobídky, prohlásil Fiala

Česká republika se do budoucna musí více ekonomicky otevřít světu, bez toho dál neporoste, řekl na summitu 2. ekonomické transformace reVize Česka premiér Petr Fiala (ODS). Zaměřit se chce na zlepšení podmínek pro přísun zahraničních investorů i kvalifikovaných pracovníků. Vláda proto podle něj chystá například úpravy podmínek investičních pobídek nebo plánování strategických investic.

Tuzemská ekonomika podle premiéra v posledních letech nevyužívá svůj potenciál, a proto se musí změnit. "Abychom se dostali na vyšší úroveň, musíme se více otevřít. Nejen doma vůči reformám či změně myšlení, ale i cizím znalostem, inovacím a kvalifikovaným zahraničním pracovníkům," řekl Fiala.

Česko podle něj potřebuje pracovní sílu na řadu kvalifikovaných i nekvalifikovaných pozic, na které na domácím trhu už firmy nenacházejí zdroje. Nutné je podle předsedy vlády zlepšit i podmínky pro příliv zahraničních investic.

Investiční pobídky musí více motivovat

Připomněl, že vláda kvůli tomu chystá například změny podmínek pro investiční pobídky, které by měly více motivovat zahraniční investory. Vláda chce podle Fialy změnit i plánování strategických investic. Připomněl připravované ustavení Vládního výboru pro strategické investice, který by měl sjednotit a koordinovat plány jednotlivých resortů. Zasedat by v něm měli i zástupci firem a zaměstnavatelů.

Do budoucna by se podle něj měl stát soustředit na lepší využití tuzemských zdrojů. Zmínil například naleziště lithia v severních Čechách, rozvoj technologií, dopravní infrastruktury, znalostní ekonomiky nebo digitalizace státu.

Česko je podle letošního Indexu prosperity zaměřeného na ekonomiku dvanáctá nejvyspělejší ekonomika v Evropské unii. Ve srovnání s loňskem si však pohoršila o tři příčky, zejména kvůli vysoké inflaci a nízké přidané hodnotě produkce. V posledních třech letech pak vývoj české ekonomiky patří podle indexů k nejhorším v EU, zejména pak ve srovnání s okolními zeměmi.

