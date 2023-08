Rozhodnuto. Vláda koupí od RWE šest zásobníků plynu za 8,6 miliardy

Státní provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS koupí od německé společnosti RWE provozovatele šesti tuzemských zásobníků plynu za 360 milionů eur, tedy přes 8,68 miliardy korun. Obě společnosti uzavřely kupní smlouvu. Transakci ještě musí schválit regulační orgány, dokončena by měla být do konce roku.

Reklama

O nákupu zásobníků rozhodla ve středu vláda. Podzemní zásobníky mají dohromady kapacitu 2,7 miliardy metrů krychlových a měly by zajistit asi 36 procent roční spotřeby. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je cílem akvizice získat kontrolu nad zacházením s plynem.

ČEPS koupí celou společnost RWE Gas Storage CZ, která zásobníky nyní vlastní. Převezme tak i personální strukturu firmy, která zahrnuje 250 zaměstnanců. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by to mělo pomoci zachovat současnou funkčnost a operabilitu společnosti.

„ČEPS bude nákup krátkodobě financovat z přebytku vlastních zdrojů. Tím disponuje díky významnému propadu nákladů na služby výkonové rovnováhy a díky poklesu cen elektřiny nakupované na pokrytí ztrát v přenosové soustavě. Využije rovněž výnosy z aukcí z přeshraničních kapacit,“ uvedl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák. Německá RWE si chce ponechat aktivity se skladováním plynu pouze v Německu. V Česku se je rozhodla prodat, protože nejde o hlavní činnost společnosti.

Lukáš Kovanda: Vláda chce utratit desítky miliard korun za plynovody, které už žádný plyn nepřepravují Názory Český stát má zájem o pořízení plynovodní sítě v zemi. Na čtyři tisíce kilometrů daných plynovodů nyní vlastní firma Net4Gas. Potíž je v tom, že její plynovody nyní už prakticky žádný plyn tranzitně nevedou. Lukáš Kovanda Přečíst článek

„Jsme rádi, že jsme v ČEPS našli kompetentního a zkušeného kupce, pro kterého má naše podnikání v oblasti skladování plynu v České republice klíčový strategický význam. To poskytuje zaměstnancům jistotu a také příležitost pokračovat v rozvoji společnosti i jejího podnikání. RWE Gas Storage CZ je ziskovou a zavedenou společností, která hraje důležitou roli v zajištění bezpečnosti dodávek v České republice,“ uvedl výkonný ředitel RWE AG Markus Krebber.

Šéf burzy Petr Koblic: Nikdo nechce dát ČEZ pryč z burzy. Jde jen o to, jak stát firmu „rozřízne“ Leaders Kolem zestátnění části společnosti ČEZ se nyní vedou zákulisní debaty. Petr Koblic, který bude příští rok dvacátým rokem šéfovat pražské burze, se nachází v roli poradce či pozorovatele politického rozhodování. Nicméně akcie ČEZ jsou tahounem „jeho“ burzy. Pokud by z volného trhu odešly, mohlo by to mít fatální dopad na český kapitálový trh. Co se kolem dělení ČEZ děje? A jak celou situaci vnímá muž, který se energetikou „soukromě“ zabývá víc než dvacet let a jak říká, je jeho vášní? Dalibor Martínek Přečíst článek

Největší provozovatel plynových zásobníků v Česku

Největší podzemní zásobník z akvizice jsou Dolní Dunajovice, které mají kapacitu skoro miliardu metrů krychlových. Celková kapacita všech zásobníků v české plynárenské síti je 3,45 milionu metrů krychlových, zbylou část vlastní další energetické firmy v zemi. Akciová společnost ČEPS, kterou plně vlastní stát, působí jako výhradní provozovatel přenosové soustavy v Česku. Podle zprávy firmy z letošního jara ČEPS loni meziročně vzrostl zisk před zdaněním o 57 procent na 6,6 miliardy korun. korun. Celkové výnosy meziročně stouply o 98,3 miliardy na 173,7 miliardy.

RWE Gas Storage CZ je se šesti zásobníky největším provozovatelem plynových zásobníků v Česku. V posledních třech letech podle ministerstva průmyslu a obchodu společnost hospodařila se ziskem 1,91 miliardy korun, naposledy v roce 2022 zisk činil 363 milionů. Dosud šlo o dceřinou společnost německé energetické firmy RWE. Ta v minulosti o prodeji zásobníků jednala například s ČEZ nebo Energetickým průmyslovým holdingem (EPH) miliardáře Daniela Křetínského.