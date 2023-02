Brusel schválil Česku dotace 22 miliard korun

Evropská komise (EK) ve středu schválila České republice dotace v objemu 928 milionů eur (asi 22 miliard korun) v rámci mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize.

Česko podle komise splnilo všechny podmínky, aby mohlo získat první řádnou platbu z balíku zhruba 800 miliard eur (19 bilionů korun), v jehož rámci má celkem nárok na sedm miliard eur. O předběžném souhlasu informovala unijní exekutiva.

České veřejné instituce podle komise úspěšně provedly řadu reforem zaměřených hlavně na přechod hospodářství k ekologicky čistým technologiím a digitalizaci.

„Jednou z oblastí, kde Česko pokročilo, je předcházení střetům zájmů při čerpání finančních prostředků EU,” uvedla předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Tento požadavek spojila komise s vyplacením peněz v době schvalování národního plánu obnovy za vlády dřívějšího premiéra Andreje Babiše, který byl podle auditu komise ve střetu zájmů.

Česko dále zvýšilo investice do digitálních zařízení pro školy a vydalo strategii ke stimulaci oběhového hospodářství do roku 2040, doddala Leyenová. Země je tak podle šéfky EK připravena obdržet první platbu v rámci nástroje NextGenerationEU.

Česko už předloni v rámci předfinancování dostalo 915 milionů eur. Kladné hodnocení komise musí ještě formálně potvrdit zástupci členských států. Brusel dnes v rámci fondu schválil také 709 milionů eur pro Slovensko.