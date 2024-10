Greta v Bruselu protestovala proti dotacím na fosilní paliva. Policie ji zadržela

Klimatická aktivistka Greta Thunbergová byla dnes zadržena belgickou policií na demonstraci proti dotacím Evropské unie na fosilní paliva. Informoval o tom zpravodajský server euronews.com.

Švédská aktivistka se připojila k desítkám demonstrantů z organizací United for Climate Justice a Extinction Rebellion, kteří při protestu v sedě zablokovali důležitou silnici v Bruselu, která se nachází jen několik kilometrů od budov Evropského parlamentu a Evropské komise. Protestující obklíčila policie a několik jich zadržela.

Minulý týden sepsala organizace United for Climate Justice otevřený dopis Evropské unii a předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové kvůli dotacím na fosilní paliva a požaduje jejich ukončení. Zpráva zveřejněná loni v říjnu ukázala, že EU stále vynakládá více než 100 miliard eur (2,5 bilionu korun) ročně na dotování tohoto odvětví.

Skupina plánuje pokračovat v akcích po celé Evropě i v Bruselu a rozšiřovat je. Někteří účastníci protestu rozdávali samolepky propagující další akci, která se má uskutečnit v tomto měsíci.

