Labouristy povede Andy Burnham. V pondělí vystřídá Starmera i v čele vlády
Britská Labouristická strana má nového lídra. Andy Burnham, který patří k jejím nejpopulárnějším politikům, v čele strany vystřídal Keira Starmera. V pondělí by po jeho demisi měl převzít také funkci britského premiéra. Zemi slibuje nový ekonomický směr, podporu podnikání a silnější sociální politiku.
Novým předsedou britské Labouristické strany se stal Andy Burnham. Vládnoucí strana jeho zvolení v pátek potvrdila na mimořádné konferenci v Londýně. V čele labouristů vystřídal dosavadního premiéra Keira Starmera.
„Vzhledem k absenci jiného vhodného kandidáta mám tu čest prohlásit Andyho Burnhama za řádně zvoleného předsedu Labouristické strany,“ oznámila ministryně vnitra Shabana Mahmoodová, která zároveň předsedá výkonnému výboru strany.
Burnham by měl v pondělí převzít také vedení britské vlády. Starmer nejprve formálně podá demisi do rukou krále Karla III., který následně požádá nového labouristického lídra o sestavení kabinetu.
Souboj skončil dříve, než začal
Někdejší starosta Velkého Manchesteru si zajistil podporu takového počtu labouristických poslanců, že bylo matematicky nemožné, aby se proti němu postavil další kandidát. Souboj o nástupnictví po Starmerovi tak prakticky skončil ještě před oficiálním zahájením.
Burnham mohl o vedení strany usilovat poté, co se v červnových doplňovacích volbách vrátil do britského parlamentu. V současnosti patří k nejpopulárnějším politikům Labouristické strany a je považován za jednoho z jejích nejschopnějších komunikátorů.
Británie bere záchranu domácí oceli do vlastních rukou. Vláda zestátnila British Steel poté, co se čínský vlastník Jingye Group rozhodl odstavit poslední vysoké pece v zemi. Londýn chce ochránit tisíce pracovních míst, dodávky pro železnici, stavebnictví i obranu – a udržet při životě výrobu, která ve Scunthorpe běží přes 130 let.
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Zprávy z firem
Británie bere záchranu domácí oceli do vlastních rukou. Vláda zestátnila British Steel poté, co se čínský vlastník Jingye Group rozhodl odstavit poslední vysoké pece v zemi. Londýn chce ochránit tisíce pracovních míst, dodávky pro železnici, stavebnictví i obranu – a udržet při životě výrobu, která ve Scunthorpe běží přes 130 let.
Přebírá však stranu v obtížné situaci. Labouristé v průzkumech pravidelně zaostávají za protiimigrační stranou Reform UK. Katastrofální výsledky květnových místních voleb ještě zesílily tlak na Starmera, který následně oznámil odchod z vedení strany i vlády.
Burnham chce sjednotit rozhádanou stranu
Ve svém prvním projevu po zvolení Burnham zdůraznil, že labouristé nemohou porazit pravici, dokud budou pokračovat jejich vnitřní spory. Slíbil proto, že složení nového kabinetu bude odrážet všechny proudy uvnitř strany. Britskému lidu chce podle svých slov „vrátit naději“.
„Jsme jednotní a sílu této jednoty vkládáme do služby lidem a regionům, které příliš dlouho čekaly na to, že jim politika vrátí naději. A my to uděláme, všichni společně,“ prohlásil Burnham.
Nová ekonomická cesta
Nový labouristický lídr zároveň nastínil změnu hospodářské politiky. Jeho vláda se má zaměřit především na oživení ekonomiky, reindustrializaci země a větší kontrolu nad základními životními náklady.
„Pokud nemáme dostatečnou veřejnou kontrolu nad náklady základních věcí, jak můžeme mít pod kontrolou inflaci, veřejné výdaje a zbytek ekonomiky?“ uvedl Burnham.
Současně ujistil, že chce být probyznysovým premiérem. Navázat hodlá na zkušenosti z vedení Velkého Manchesteru, kde úzce spolupracoval se soukromými firmami a investory.
Významnou roli má v jeho programu hrát také sociální politika. Burnham v poslední době hovořil mimo jiné o decentralizaci státní moci, obnově průmyslové základny a rozsáhlé výstavbě sociálního bydlení.
Podrobnější priority ani personální složení budoucí vlády zatím nepředstavil. V posledních týdnech neposkytoval téměř žádné rozhovory a neuspořádal ani tiskovou konferenci.
Sedmý premiér od roku 2016
Burnham se po převzetí úřadu stane sedmým britským premiérem od roku 2016. Časté střídání šéfů vlády odráží dlouhodobou politickou nestabilitu, kterou v Británii odstartovalo referendum o vystoupení z Evropské unie.
Nový labouristický lídr nyní bude muset nejen sjednotit vlastní stranu, ale také obnovit důvěru voličů a zastavit růst podpory Reform UK.