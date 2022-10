Británie hledá premiéra. Johnson kandidaturu vzdal

Hlavním favoritem na úřad britského premiéra je bývalý ministr financí Rishi Sunak. Jako jediný zatím dostal podporu 100 poslanců. Pokud by to tak zůstalo, stane se již v pondělí v 15 hodin novým britským premiérem.

Britská Konzervativní strana bude dnes rozhodovat o svém novém předsedovi, který se stane i příštím britským premiérem. Kandidáti na tuto funkci musí do 15:00 SELČ doložit podporu alespoň 100 konzervativních poslanců. Pokud podmínku splní jen jeden kandidát, stane se rovnou lídrem. Největší šanci na úspěch má bývalý ministr financí Rishi Sunak, kterého jako jediného veřejně podpořilo 100 poslanců. Další kandidátka Penny Mordauntová měla do nedělního večera jen dvě desítky nominací. Do souboje naopak nezasáhne bývalý premiér Boris Johnson.

Sunak má nominaci prakticky jistou. Veřejně ho podpořilo do nedělního večera přes 140 poslanců. Sunak je také hlavním favoritem sázkařů. Bývalý ministr při ohlášení své kandidatury řekl, že chce zlepšit stav britské ekonomiky a sjednotit Konzervativní stranu.

Stanislav Šulc: Británie prožívá nejhlubší krizi identity ve svých dějinách Názory Britská premiérka Liz Trussová rezignovala po pouhých 45 dnech v úřadu. Není se čemu divit, s průšvihem, který si bývalé impérium na sebe upletlo, nedokázala nic dělat. Stejně jako to nedokázal Boris Johnson, před ním Theresa Mayová. A nedokáže to ani příští britský premiér. Tady je hned několik důvodů, proč se Británie bude dusit ve vlastní šťávě ještě několik let. A možná dekád. Stanislav Šulc Přečíst článek

Johnson: Konzervativci nejsou jednotní

Bývalý premiér Johnson v neděli večer oznámil, že se o křeslo šéfa strany a britské vlády ucházet nebude. O jeho kandidatuře se spekulovalo celý víkend. Johnson uvedl, že by jeho kandidatura nebyla nyní správným krokem a že by nemohl vládnout efektivně, protože Konzervativní strana není v parlamentu jednotná.

Jako první svůj úmysl kandidovat ohlásila Penny Mordauntová, která má v současném kabinetu na starosti koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně. Veřejně ji ale podpořily jen dvě desítky poslanců a příliš velkou naději jí nedávají ani sázkaři.

Politický pád po šesti týdnech. Trussová rezignovala na funkci britské premiérky Politika Liz Trussová rezignovala na funkci britské premiérky. Novinářům to oznámila po dnešním jednání s nejvyššími představiteli Konzervativní strany. V úřadu byla něco málo přes šest týdnů. V čele vlády zůstane, dokud konzervativci nezvolí svého nového vůdce či vůdkyni. Rezignace je vyvrcholením vládní krize, kterou v posledních dnech prohloubily ekonomické reformní plány, od nichž byla Trussová nucena postupně ustoupit. Britská měna po demisi Trussové prudce zpevnila, její rezignace podle některých analytiků uklidnila trhy. ČTK Přečíst článek

Pokud nominaci 100 poslanců získá jediný kandidát, stane se šéfem strany a ministerským předsedou. Jinak zhruba 170 tisíc členů rozhodne mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem nominací. Členové by hlasovali on-line od úterý do pátečního poledne.

V Británii se rozhořel souboj o křeslo premiéra poté, co na post ministerské předsedkyně ve čtvrtek rezignovala Liz Trussová. Ta je ve funkci teprve od začátku září a její mandát v čele vlády tak bude nejkratší v britské historii.

Johnson má dostatečnou podporu. Mohl by kandidovat na předsedu, tvrdí média Politika Bývalému britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi se podařilo shromáždit podporu alespoň 100 konzervativních poslanců a bude tak moci kandidovat na předsedu Konzervativní strany. Informují o tom britská média s odkazem na zdroje z Johnsonova okolí. Informaci potvrdil i konzervativní poslanec a Johnsonův stoupenec James Duddridge. Podporu stovky poslanců má i další potenciální kandidát na šéfa konzervativců a tedy i na příštího premiéra i exministr financí Rishi Sunak. ČTK Přečíst článek