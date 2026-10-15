Babiš odmítá posílat do rozpočtu EU víc peněz
Brusel hledá nové peníze a sahá po tabáku, emisních povolenkách i uhlíkovém clu. Premiér Andrej Babiš se proti tomu ostře vymezil. Tvrdí, že Česko se blíží pozici čistého plátce a nechce si nechat vnucovat další podmínky.
Premiér Andrej Babiš odmítl návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie. Před začátkem summitu v Bruselu uvedl, že jsou pro Česko „naprosto nepřijatelné“. Vadí mu především návrh, aby část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla CBAM nově směřovala přímo do rozpočtu EU.
Návrh nového sedmiletého rozpočtu EU patří mezi hlavní témata summitu, který dnes začíná v Bruselu. Irské předsednictví o víkendu přišlo s návrhem, který je o osm procent nižší než původní varianta Evropské komise. Ani tato verze ale řadu členských zemí neuspokojila.
Předseda Evropské rady António Costa doufá, že se členské státy dohodnou na rozpočtu ještě do konce letošního roku. Podle Babiše ale není vůbec jisté, že se to podaří.
„My samozřejmě budeme bojovat za to, abychom získali maximum prostředků pro náš rozpočet,“ řekl premiér.
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Babiš: Česko se blíží pozici čistého plátce
Česká republika se podle Babiše stále více přibližuje pozici čistého plátce do rozpočtu Evropské unie.
„Ty peníze, které potom vyjednáváme, tak Evropa nám vnucuje své různé ideologické věci, což je pro nás nepřijatelné,“ uvedl.
Tím narážel na podmínky, které jsou podle něj s evropskými penězi spojovány.
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Visegrád zatím společný postup nemá
Babiš se už ve středu večer v Bruselu sešel s lídry zemí Visegrádské skupiny, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. O samotném rozpočtu podle něj zatím nejednali.
„Domluvili jsme se, že se operativně můžeme setkat v průběhu dnešního dne, ale čekáme teď na návrh Slovenska, které má předsednictví, ohledně toho textu závěrů Rady,“ řekl premiér.
Rozpočtová debata tak zůstává otevřená a očekává se, že patří mezi nejspornější body celého summitu.
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