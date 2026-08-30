„O kandidatuře jsem se nerozhodl.“ Pavel odmítá, že už bojuje o Hrad
Prezident Petr Pavel se zatím nerozhodl, zda bude v roce 2028 obhajovat mandát. Odmítá ale tvrzení premiéra Andreje Babiše a dalších vládních politiků, že už vede předvolební kampaň. Rozhodnutí chce oznámit v polovině příštího roku a důležitý pro něj bude zdravotní stav i podpora veřejnosti.
Prezident Petr Pavel se ještě nerozhodl, zda se bude podruhé ucházet o post hlavy státu. Odmítá proto tvrzení, že vede předvolební kampaň za své znovuzvolení, jak o něm uvedli někteří představitelé vlády. Kampaň by vedl až poté, co svou kandidaturu oznámí. Své rozhodnutí chce zveřejnit v polovině příštího roku. Řekl to v předtočeném rozhovoru se CNN Prima News, který televize odvysílala dnes.
„Když chceš odvést pozornost...“
Například premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve několikrát vyjádřil názor, že Pavel už kampaň za znovuzvolení zahájil. „Platí taková jedna poučka. Když chceš odvést pozornost od toho, co děláš sám, tak řekni, že to dělá ten druhý. Vláda zřejmě začala takovou, řekl bych, předvolební přípravu, a proto říká, že kampaň vedu já,“ komentoval to v televizi prezident Pavel. „Zdůrazňuji, že já žádnou kampaň nevedu. Pokud ji povedu, tak ji povedu až po oznámení kandidatury,“ zdůraznil. Řekl, že se o ní dosud nerozhodl.
Podpora hnutí ANO dál klesá. Podle volebního modelu agentury Kantar by ho nyní volilo 30,5 procenta lidí, zatímco STAN posílil na 17 procent. Voliči od ANO odcházejí hlavně kvůli tomu, jak vláda plní své sliby a komunikuje, a více než dvě třetiny Čechů navíc hodnotí současnou politickou situaci jako špatnou.
Babišovi mizí voliči. ANO dál klesá, STAN naopak výrazně posiluje
Politika
Podpora hnutí ANO dál klesá. Podle volebního modelu agentury Kantar by ho nyní volilo 30,5 procenta lidí, zatímco STAN posílil na 17 procent. Voliči od ANO odcházejí hlavně kvůli tomu, jak vláda plní své sliby a komunikuje, a více než dvě třetiny Čechů navíc hodnotí současnou politickou situaci jako špatnou.
Místopředsedkyně vládního hnutí ANO a ministryně financí Alena Schillerová dnes v pořadu Partie řekla, že urovnání vztahu mezi vládou a prezidentem nesouvisí s tím, že se vládní koalice rozhodla nepostavit svého prezidentského kandidáta. O zlepšení vztahu dnes hovořil v diskusním pořadu jak prezident, tak premiér Babiš ve svém pravidelném videu na sociálních sítích.
Příští volba hlavy státu se má odehrát začátkem roku 2028. „My o tom ještě nedebatujeme, protože máme spoustu jiných starostí,“ řekla Schillerová. „Teď ta debata trochu se posunula tam, že bychom podpořili nějakého občanského kandidáta, ale vůbec jsme to neřešili na stranické úrovni,“ dodala.
„My žádného kandidáta nenavrhujeme,“ řekl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Také místopředseda Sněmovny Jan Skopeček z ODS se domnívá, že jeho strana nebude stavět žádného stranického kandidáta. Exministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) hodlá i příště podpořit prezidenta Pavla.
Babiš i další členové vládní koalice často označují Pavla za lídra opozice. „Petr Pavel není žádný lídr opozice, je to nestranický prezident, který velmi úzkostlivě dbá na to, aby byl nad politickými stranami, a zachovává ústavnost a dělá všechno v tomto smyslu,“ řekl bývalý premiér Petr Fiala (ODS) v diskusním pořadu Poledne s Moravcem. Tato Babišova taktika podle Fialy zabíjí dvě mouchy jednou ranou, protože oslabuje pozici Pavla do budoucích prezidentských voleb. Zároveň tím říká, že vlastně žádná opozice není, uvedl Fiala.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Pavlova případná kampaň bude mít podle něj jinou podobu než ta první, protože kvůli ní nechce přerušit výkon své prezidentské funkce. Zopakoval, že hlavním kritériem pro rozhodování bude zdravotní stav jeho a jeho nejbližších. Důležitá pro něj bude i podpora občanů. Pokud by nebyla, nemělo by smysl se ucházet o druhou kandidaturu, soudí.
Před letošními volbami do třetiny Senátu nebude Pavel dávat občanům žádná doporučení. Bude na ně ale naléhat, aby k volbám šli a nezůstali lhostejní. Doufá v to, že volby i kampaň budou korektní. Volby do třetiny Senátu a obecních zastupitelstev se uskuteční v říjnu.