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newstream.cz Politika Babiš chce evropský štít proti raketám. Česko ale mezi zakladateli koalice není

Babiš chce evropský štít proti raketám. Česko ale mezi zakladateli koalice není

Andrej Babiš
ČTK
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Evropa by měla spojit vývoj a výrobu systémů protivzdušné obrany do jednoho společného projektu, navrhl premiér Andrej Babiš na jednání spojenců Ukrajiny v Paříži. Iniciativu nazval Europatriot a přirovnal ji ke vzniku Airbusu. Česko přitom není členem nové koalice devíti států, která chce s Ukrajinou rozvíjet obranu proti balistickým střelám.

Český premiér Andrej Babiš vyzval evropské státy, aby společně vyvinuly vlastní systém protivzdušné obrany. Návrh představil v pondělí na pařížském jednání takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v obraně proti ruské invazi.

Současná protivzdušná obrana Evropy je podle Babiše příliš roztříštěná. Jednotlivé země nakupují a vyrábějí různé systémy bez dostatečné koordinace. „Jde zejména o to, aby se velké země jako Francie, Německo či Itálie na tom domluvily a aby šlo o společný projekt členských států Evropské unie,“ uvedl premiér.

Europatriot podle vzoru Airbusu

Babiš svůj návrh přirovnal ke vzniku evropského výrobce letadel Airbus. Také letecká výroba byla podle něj původně rozdělena mezi řadu států, než se ji podařilo spojit do jednoho silného projektu.

„Navrhl jsem, abychom nyní postupovali stejně a vytvořili společný evropský projekt protivzdušné obrany – Europatriot,“ řekl Babiš. Společný projekt by měl podle premiéra propojit evropské země nejen při vývoji a výrobě, ale také při budování koordinované protivzdušné obrany.

Andrej Babiš
Aktualizováno

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ČTK

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Česko v nové koalici chybí

Ve stejný den oznámilo devět evropských zemí spolu s Ukrajinou vznik samostatné koalice zaměřené na obranu proti balistickým střelám. Jejími členy jsou Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko.

Česká republika se k této iniciativě nepřipojila. Mezi členy není ani Polsko.

Cílem „čistě obranné“ koalice je vybudovat integrovanou evropskou protiraketovou architekturu a rozvíjet společné kapacity pro odhalování a ničení balistických střel. Nový systém má doplňovat obranné prostředky, které jednotlivé země už používají nebo teprve pořídí.

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