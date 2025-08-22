Slunný srpen zrychlil sklizeň obilí, deštivý červenec kvalitu nezhoršil. Úroda bude nad průměrem
Průběh žní byl nejpomalejší za posledních 15 let. Vzhledem k počasí hrozilo, že obiloviny nebudou dosahovat dostatečné kvality, což se naštěstí nepotvrdilo.
Zemědělci by měli letos sklidit asi 7,2 milionu tun obilí, meziročně přibližně o půl milionu tuny více. Objem řepky bude 984 000 tun, loni jí zemědělci sklidili 950 000 tun. Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to dnes oznámili zástupci Agrární komory ČR. Nyní je sklizeno přibližně 95 procent ploch obilovin a 99 procent ploch řepky.
Tempo sklizně bylo pomalejší než v minulých letech, což zapříčinilo především červencové deštivé počasí. U obilovin dosáhne výnos 6,03 tuny na hektar. Je to víc než pětiletý průměr. Nižší produkci řepky v porovnání s minulými roky způsobilo nepříznivé prostředí a nedostatek ochranných prostředků, které se standardně při pěstování používají. Výnos řepky bude 2,93 tuny na hektar. Loni zemědělci sklidili 950 000 tun řepky, což bylo nejméně od roku 2003.
Žně výrazně zrychlily v srpnu, kdy přestalo pršet a oteplilo se. Do konce července zemědělci sklidili jen třetinu z celkové výměry, která činí přibližně 1,5 milionu hektaru. Zatímco loni v červenci byl zaznamenán republikový průměrný srážkový úhrn za červenec 71 milimetrů, letos byl 95 milimetrů, tedy 95 litrů na metr čtvereční.
Předpověď přinesla požehnání
„V důsledku častějších dešťů a nižší sluneční aktivity během dne, kdy by mohly porosty takzvaně vyschnout, žně postupovaly velmi pomalu. Tak pomalý postup žní jsme zažili naposledy v roce 2013, protože polehlé porosty se špatně sklízely a do místy podmáčených polí nešlo vjet s těžkou zemědělskou technikou. Zlepšení předpovědi pak bylo pro naše zemědělce doslova požehnáním, protože při pokračování dešťů by hrozily plísně a různé houbové choroby, což znamená snížení kvality a také výnosu, což se naštěstí nestalo,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
Podle předsedy komoditní rady pro obiloviny a olejniny agrární komory Martina Volfa byl průběh žní nejpomalejší za posledních 15 let. Dodal, že vzhledem k počasí hrozilo, že obiloviny nebudou dosahovat dostatečné kvality. „Naštěstí se to nepotvrdilo a kvalita je dobrá. A nestalo se to, čeho jsme se obávali, že by obiloviny kvůli horší kvalitě spadly z potravinářských do krmných,“ uvedl. Nejvíce obilovin představuje dlouhodobě pšenice, které zemědělci letos sklidí více než pět milionů tun. Pšenice se pěstuje na více 770.000 hektarech.
Zemědělství trpí nedostatkem zaměstnanců, který se ještě více projevuje v období sklizně, kdy je potřeba rychle sklidit úrodu. Situaci v sektoru tak zachraňují moderní technologie a brigádníci. Uvádí to pracovní portál Jenpráce.cz. Nedostatek pracovníků souvisí zejména s fyzickou náročností práce a nízkými výdělky. Ohodnocení je v zemědělství téměř o 13 tisíc korun pod celostátním průměrem, vyplývá z dat portálu.
Po ovocnářském Armageddonu loňského roku, kdy kvůli jarním mrazům sklizeň spadla na historické dno, se letos situace zlepšuje. Tuzemská úroda by měla dosáhnout zhruba 132 tisíc tun, což je téměř trojnásobek loňských čísel. Ovšem žádný zázrak, jde zhruba o průměr, který by za normálních okolností nikoho nezajímal.
Mocný comeback samosběrů. Kdo vyrazí do sadu, nejen ušetří, ale i podpoří českého pěstitele
