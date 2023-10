Video týdne: Podívejte se, jak v Praze přistál unikátní letoun Airbus A350-900

Třikrát týdně bude od tohoto týdne z pražském Letiště Václava Havla vzlétat unikátní letadlo Airbus A350-900 španělské společnosti World2Fly. Cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours jím budou vozit své klienty do exotických destinací. Konkrétně na Kubu, do Vietnamu a Dominikánské republiky. Podívejte se na historicky první přílet tohoto letounu na ruzyňskou přistávací dráhu.

Jak vypadají letadla, kterými české cestovky budou vozit klienty do exotických destinací? Podívejte se v exkuzivních fotogaleriích.

