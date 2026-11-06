Klimeš u Prouzy: Copak Polsko, dobíhá nás už i Rumunsko
Česká republika dosáhla úrovně HDP a životní úrovně, kdy další rozvoj vyžaduje hluboké strukturální reformy a přechod k vyšší přidané hodnotě, což je proces nesrovnatelně složitější než úvodní fáze postkomunistické transformace. Uvedl to v rozhovoru s ekonomem a šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou publicista David Klimeš. Nové podcasty Prouza pravidelně přináší server newstream.cz.
Spoléhat se na velký vnitřní trh po vzoru čtyřicetimilionového Polska není pro českou ekonomiku ideálním receptem. V diskusi s ekonomem a šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOČR) Tomášem Prouzou o hospodářském vývoji a konkurenceschopnosti na to upozornil novinář a analytik David Klimeš. Zatímco Polsko disponuje rozsáhlým domácím trhem, Česká republika zůstává ekonomikou silně orientovanou na export. Spoléhat se pouze na domácí poptávku v zemi s přibližně deseti miliony obyvatel proto nelze.
V reakci na otázku, zda Česko dokáže Poláky v hospodářském růstu dohnat, vyjádřil Klimeš rezervovaný postoj. „Já si myslím, že nám trošinku utečou, ale budeme mít problém s tou konvergencí, protože už jsme bohatí,“ vysvětlil hlavní příčinu zpomalování dohánění západních ekonomik.
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Češi jsou moc bohatí
Dosavadní úroveň dosaženého bohatství s sebou nese přirozenou bariéru pro udržení dosavadního tempa konvergence. V nadcházejícím období se proto může zásadním způsobem proměnit optika, skrze niž česká společnost hodnotí svou hospodářskou pozici v regionu. Tradiční porovnávání s nejvyspělejšími západními státy nebo dravými sousedy podle Klimeše brzy ustoupí do pozadí.
„Dokážu si představit, že se nebudeme dívat ani na ty Němce, ani na ty Rakušany, ale ani na ty Poláky a začneme se třeba starat o to, proč nás tak rychle dobíhají Rumuni,“ zdůraznil analytik měnící se dynamiku ve střední a východní Evropě.
Podle něj Česká republika dosáhla takové úrovně HDP a životní úrovně, kdy další rozvoj vyžaduje hluboké strukturální reformy a přechod k vyšší přidané hodnotě, což je proces nesrovnatelně složitější než úvodní fáze postkomunistické transformace.
Oba řečníci se v dialogu shodli, že pro malou a otevřenou českou ekonomiku bude klíčové nehledat iluzorní zkratky v kopírování velkých trhů, ale soustředit se na vlastní konkurenční výhody, efektivitu veřejných investic a odstraňování bariér růstu dřív, než Česko předstihnou další dravé ekonomiky středoevropského a balkánského prostoru.
Jak se bude vyvíjet české bohatství a co brání většímu růstu? Pusťte si nový díl podcastu Prouza.
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