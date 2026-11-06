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newstream.cz Newstream TV Klimeš u Prouzy: Copak Polsko, dobíhá nás už i Rumunsko

Klimeš u Prouzy: Copak Polsko, dobíhá nás už i Rumunsko

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Česká republika dosáhla úrovně HDP a životní úrovně, kdy další rozvoj vyžaduje hluboké strukturální reformy a přechod k vyšší přidané hodnotě, což je proces nesrovnatelně složitější než úvodní fáze postkomunistické transformace. Uvedl to v rozhovoru s ekonomem a šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou publicista David Klimeš. Nové podcasty Prouza pravidelně přináší server newstream.cz.

Spoléhat se na velký vnitřní trh po vzoru čtyřicetimilionového Polska není pro českou ekonomiku ideálním receptem. V diskusi s ekonomem a šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOČR) Tomášem Prouzou o hospodářském vývoji a konkurenceschopnosti na to upozornil novinář a  analytik David Klimeš. Zatímco Polsko disponuje rozsáhlým domácím trhem, Česká republika zůstává ekonomikou silně orientovanou na export. Spoléhat se pouze na domácí poptávku v zemi s přibližně deseti miliony obyvatel proto nelze.

V reakci na otázku, zda Česko dokáže Poláky v hospodářském růstu dohnat, vyjádřil Klimeš rezervovaný postoj. „Já si myslím, že nám trošinku utečou, ale budeme mít problém s tou konvergencí, protože už jsme bohatí,“ vysvětlil hlavní příčinu zpomalování dohánění západních ekonomik.

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Umělá inteligence mění odvětví natolik, že v běžné bance téměř nezbývá proces, který by výhledově nemohl obsloužit autonomní agent, což samozřejmě v budoucnu bude mít dopad na zaměstnanost a střední management. Kvantové počítače zase zásadně ovlivní oblast kyberbezpečnosti bankovní infrastruktury, říká v rozhovoru pro newstream.cz Michal Ciffra, partner Depo Ventures a spoluzakladatel akcelerátoru The Fintechers. Jak vypadá česká fintechová scéna a s čím se start-upy potýkají? 

Tereza Zavadilová

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Češi jsou moc bohatí

Dosavadní úroveň dosaženého bohatství s sebou nese přirozenou bariéru pro udržení dosavadního tempa konvergence. V nadcházejícím období se proto může zásadním způsobem proměnit optika, skrze niž česká společnost hodnotí svou hospodářskou pozici v regionu. Tradiční porovnávání s nejvyspělejšími západními státy nebo dravými sousedy podle Klimeše brzy ustoupí do pozadí.

„Dokážu si představit, že se nebudeme dívat ani na ty Němce, ani na ty Rakušany, ale ani na ty Poláky a začneme se třeba starat o to, proč nás tak rychle dobíhají Rumuni,“ zdůraznil analytik měnící se dynamiku ve střední a východní Evropě.

Podle něj Česká republika dosáhla takové úrovně HDP a životní úrovně, kdy další rozvoj vyžaduje hluboké strukturální reformy a přechod k vyšší přidané hodnotě, což je proces nesrovnatelně složitější než úvodní fáze postkomunistické transformace.

Oba řečníci se v dialogu shodli, že pro malou a otevřenou českou ekonomiku bude klíčové nehledat iluzorní zkratky v kopírování velkých trhů, ale soustředit se na vlastní konkurenční výhody, efektivitu veřejných investic a odstraňování bariér růstu dřív, než Česko předstihnou další dravé ekonomiky středoevropského a balkánského prostoru.

Jak se bude vyvíjet české bohatství a co brání většímu růstu? Pusťte si nový díl podcastu Prouza. 

Miroslav Kalousek v podcastu Prouza
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Vládní rozpočtová politika je asociální. Česko projídá svou budoucnost a míří k nárazu. Zadlužování nejvíc ohrozí seniory a děti, uvedl exministr financí Miroslav Kalousek v rozhovoru s ekonomem a šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou. Nové podcasty Prouza bude pravidelně přinášet server newstream.cz.

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