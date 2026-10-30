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newstream.cz Money Česká ekonomika ztrácí tempo. Roste nejpomaleji za dva roky

Česká ekonomika ztrácí tempo. Roste nejpomaleji za dva roky

Na růstu HDP se podílí gastronomie
ilustrační foto Newstream,cz
ČTK
ČTK
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České hospodářství dál roste, jeho tempo ale slábne. Ve třetím čtvrtletí se hrubý domácí produkt meziročně zvýšil o 1,6 procenta, nejméně od třetího čtvrtletí roku 2024. Ekonomiku podpořily vyšší výdaje na spotřebu, investice i zahraniční poptávka. Proti předchozím třem měsícům si polepšila o půl procenta, vyplývá z předběžného odhadu Českého statistického úřadu.

Česká ekonomika letos postupně ztrácí dynamiku. Zatímco v prvním čtvrtletí se HDP podle aktuálních údajů statistiků meziročně zvýšil o 2,1 procenta, ve druhém růst zpomalil na 1,8 procenta a ve třetím na 1,6 procenta. Jde o nejslabší meziroční výsledek za dva roky. Loni přitom růst v žádném čtvrtletí neklesl pod 2,5 procenta. V mezičtvrtletním srovnání si však hospodářství dál připisuje přírůstek: proti druhému čtvrtletí se HDP zvýšil o 0,5 procenta.

Miroslav Kalousek v podcastu Prouza
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Kalousek u Prouzy: Zadlužování bude trápit i tetu z Orlických hor

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Vládní rozpočtová politika je asociální. Česko projídá svou budoucnost a míří k nárazu. Zadlužování nejvíc ohrozí seniory a děti, uvedl exministr financí Miroslav Kalousek v rozhovoru s ekonomem a šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou. Nové podcasty Prouza bude pravidelně přinášet server newstream.cz.

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Růst drží spotřeba i zahraniční poptávka

„Meziroční růst HDP o 1,6 procenta podpořily vyšší výdaje na konečnou spotřebu, tvorba hrubého fixního kapitálu a rostoucí zahraniční poptávka. Negativní vliv měla změna stavu zásob,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. K růstu tak vedle spotřeby přispěly také investice do fixního kapitálu. V mezičtvrtletním srovnání ekonomice pomáhaly především rostoucí výdaje domácností na konečnou spotřebu a saldo zahraničního obchodu.

Služby pomáhají, průmysl proti jaru mírně oslabil

Na mezičtvrtletním růstu hrubé přidané hodnoty se podle ČSÚ podílela především odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství spolu s informačními a komunikačními činnostmi. Zpracovatelský průmysl a stavebnictví naopak zaznamenaly mírný pokles.

V meziročním srovnání ale průmysl nadále patřil k odvětvím, která k růstu přidané hodnoty přispěla nejvíce. Vedle něj hospodářství podpořily obchod, doprava, ubytování a pohostinství, informační a komunikační činnosti i profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Karel Pučelík

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