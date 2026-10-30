Temelín mění palivo i tempo. Ruského dodavatele střídá Westinghouse
Temelín dělá zásadní krok k omezení závislosti na ruském jaderném palivu. Při současné odstávce prvního bloku zaveze do reaktoru nové palivové soubory americké společnosti Westinghouse, které prošly osmi lety analýz a zkoušek. Elektrárna zároveň dokončí přechod na osmnáctiměsíční palivový cyklus, který má přinést více vyrobené elektřiny a efektivnější provoz.
Jaderná elektrárna Temelín začíná přecházet z paliva ruského výrobce TVEL na nové palivové soubory americké společnosti Westinghouse. Odborníci je již otestovali a do reaktoru je umístí během nynější odstávky prvního bloku, uvedli zástupci společnosti ČEZ. Změně předcházely roky příprav, bezpečnostních analýz a zkoušek. Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k použití nového paliva 31. srpna.
Česko se chystá stáhnout ČEZ z burzy právě ve chvíli, kdy se jádro ve světě mění v investiční hit. Na burzu míří Westinghouse, američtí provozovatelé reaktorů lákají investory na atomová aktiva a soukromé peníze hledají i Francie nebo Čína. Jaderný boom tak nastoluje otázku, zda se Česko s plánovaným zestátněním ČEZ nevydává přesně opačným směrem než zbytek světa.
ČEZ míří z burzy, Westinghouse na burzu. Provozovatelé jádra v USA už na ní jsou
Zprávy z firem
Česko se chystá stáhnout ČEZ z burzy právě ve chvíli, kdy se jádro ve světě mění v investiční hit. Na burzu míří Westinghouse, američtí provozovatelé reaktorů lákají investory na atomová aktiva a soukromé peníze hledají i Francie nebo Čína. Jaderný boom tak nastoluje otázku, zda se Česko s plánovaným zestátněním ČEZ nevydává přesně opačným směrem než zbytek světa.
Změna dodavatele je součástí širšího úsilí o posílení energetické bezpečnosti Česka. „Jde o víc než jen technickou změnu. Naše vláda bude stavět nové jaderné zdroje v Dukovanech a v Temelíně vznikne první český modulární reaktor. Zároveň podporujeme prodloužení provozu stávajících jaderných elektráren až na 80 let a na to budeme potřebovat spoustu paliva. Zvýšení počtu dodavatelů paliva je zároveň důkazem, že Česká republika systematicky posiluje svou energetickou bezpečnost,“ uvedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Americké palivo se do Temelína vrací
Westinghouse není pro jihočeskou elektrárnu neznámým dodavatelem. Jeho palivo využívala už od zahájení provozu, než v letech 2010 a 2011 přešla na ruský TVEL. Nynější zavážka tak představuje návrat amerického dodavatele s novým typem paliva. V předchozích letech navíc přímo v temelínském reaktoru prošlo provozními zkouškami několik zkušebních souborů Westinghouse.
V Česku se připravuje výstavba tří malých modulárních reaktorů SMR. V úvahu připadají lokality Temelín, Dětmarovice a Tušimice. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka má být českou ambicí nejen stavba vlastních zdrojů, ale také zapojení domácího průmyslu do evropského dodavatelského řetězce.
Česko chystá tři malé jaderné reaktory. Do evropského řetězce se má zapojit i Škoda JS
Zprávy z firem
V Česku se připravuje výstavba tří malých modulárních reaktorů SMR. V úvahu připadají lokality Temelín, Dětmarovice a Tušimice. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka má být českou ambicí nejen stavba vlastních zdrojů, ale také zapojení domácího průmyslu do evropského dodavatelského řetězce.
Při schvalování odborníci posuzovali chování nového paliva za běžného provozu, jeho bezpečnost i kompatibilitu s reaktorem. Prověřovali také manipulaci a skladování. Samotné detailní bezpečnostní hodnocení podle ČEZ trvalo téměř dva roky. Po dodání do elektrárny následovaly další kontroly technického stavu palivových souborů.
ČEZ sází na více dodavatelů
První tři desítky nových palivových souborů Westinghouse dorazily do Temelína už v květnu 2025. ČEZ uzavřel smlouvy na dodávky pro jihočeskou elektrárnu v roce 2022, a to nejen s americkou společností, ale také s francouzskou Framatome. O rok později následoval kontrakt s Westinghouse pro Dukovany. Rozšíření dodavatelské základny má snížit riziko, že by provoz českých jaderných elektráren ohrozil výpadek jediného výrobce paliva. Skupina ČEZ
Dukovany první dodávku paliva Westinghouse převzaly v červnu 2025. Převzetí palivových souborů však samo o sobě neznamená jejich okamžité použití v reaktoru. ČEZ ještě letos v září uváděl, že na temelínské povolení naváže přípravou licencování paliva také pro dukovanské bloky.
Delší cyklus má zvýšit výrobu
Vedle změny paliva Temelín dokončí přechod na osmnáctiměsíční palivový cyklus. Ten zahrnuje přibližně šestnáct měsíců provozu a následnou zhruba dvouměsíční odstávku. Druhý blok už v tomto režimu pracuje, první se k němu připojí po nynější odstávce. Delší období mezi odstávkami má podle ČEZ zvýšit celkovou výrobu elektřiny a díky stabilnějším provozním podmínkám také snížit zatížení technologie.
Současná odstávka začala 16. října a energetici na ni předběžně vyhradili dva měsíce. V plánu je výměna 66 palivových souborů, přes 19 tisíc činností a 70 investičních akcí. Kontroly se týkají mimo jiné tlakové nádoby reaktoru, turbíny, generátoru i dalších zařízení. Do prací se zapojí přibližně tisíc lidí, zhruba polovinu tvoří zaměstnanci dodavatelských firem.
Pojistkou mají být i větší zásoby
Vedle nových dodavatelů posiluje Temelín také skladovací kapacity. Podle zářijové informace společnosti Škoda JS měla elektrárna zásoby paliva na více než dva roky a dokončovala přípravy, které umožní jejich rozšíření na více než tři roky provozu. Větší rezervy společně s více dodavateli mají elektrárně zajistit odolnější zásobování i pro případ komplikací na mezinárodním trhu.
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