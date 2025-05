Začíná konkláve. Do duchovních záležitostí vstupuje politika a i vnější svět

Ve Vatikánu začíná konkláve. I když to katolická církev tak neprezentuje, jedná se o velkou politiku. Ostatně papež reprezentuje 1,4 miliardy katolíků po celém světě a jeho vliv sahá daleko za hranice náboženského světa. Není divu, že světoví lídři mají své favority. Málokdo to řekne tak na rovinu, jako třeba Donald Trump, ale je to tak.

133 kardinálů mladších 80 let se dnes uzavře do Michelangelovy Sixtinské kaple, aby v naprostém soukromí vybrali nástupce papeže Františka. Podle komentátorů volitelé budou nejdříve zkoumat terén a „ostrá“ volba začne až ve čtvrtek. Je ale možné, že jméno nového Svatého otce budeme znát do konce týdne. Hlasuje se totiž každý den několikrát a v posledních dvou konkláve stačilo Benediktovi XVI. a Františkovi ke zvolení čtyři respektive pět kol.

Nicméně aktuální situace je prý mnohem nepřehlednější. Přelomový pontifikát papeže Františka s řadou ambiciózních reforem zanechal církev rozdělenou. František si sice získal mnoho příznivců v církvi i mimo ní, ale ne všichni kardinálové si papežův bezprecedentní styl užívali. Mnozí z nich nepochybně budou chtít šlápnout na brzdu.

Do myšlenek kardinálů jistě vstupuje i nepřehledná mezinárodní situace. Papež reprezentuje skoro miliardu a půl věřících a bývá globální morální autoritou. Do křížku s papežem se raději nechce dostat žádný politik. Sice už na něj z Vatikánu nepřijde klatba jako v době Jana Husa, ale i tak je papež velmi vlivný. To jsme viděli například v únoru, kdy papež František ostře kritizoval politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa i její omlouvání viceprezidentem J. D. Vancem.

Mluví se ale také o tom, že kardinálský sbor je výrazně obměněný a pochází z různých koutů světa, což před Františkem nebylo zvykem. Volitelé se mezi sebou neznají úplně dobře a nemají ani zkušenosti s výběrem papeže. Jen zlomek z nich se účastnil některého z předchozích konkláve. Magazín Politico píše s odvoláním na vatikánské zdroje, že si kardinálové pouštěli film Konkláve s Ralphem Fiennesem v hlavní roli, aby měli alespoň nějakou představu. Kdo ví, co je na tom pravdy, ale historka je to dobrá. Film není úplně vhodným výukovým materiálem, ale co dělat, když jiných zdrojů je pomálu?

Velmoci mají své koně

Katolíci věří, že volba nové hlavy církve je dílem Ducha svatého. Konkláve církev prezentuje jako především duchovní záležitost. Věřící po celém světě se modlí za jeho průběh a dokonce si v aplikaci můžou vylosovat konkrétního kardinála a podpořit ho svými modlitbami. Církev však je vedle duchovního rozměru i mimořádně vlivnou společenskou organizací, a volba papeže tudíž je politickou událostí. Sami kardinálové mezi sebou živě jednají a kalkulují. Ostatně jsou to oni, kdo se musí rozhodnout a vhodit lístek do starobylé nádoby.

Své favority na papežský stolec mají i mnozí světoví lídři. Ne všichni přitom spoléhají jen na modlitby, a pokouší se Duchu svatému nějakým způsobem pomoci. Francouzský prezident Emmanuel Macron se před volbou sešel se čtyřmi francouzskými kardinály, což si pozorovatelé vysvětlují jako podporu pro francouzského papeže. Elysejský palác však odmítá, že by se do procesu nějak vkládal.

To americký prezident rovnou potvrdil, že by si přál zvolení kardinála Timothy Dolana, newyorského arcibiskupa a svého příznivce, který pronášel modlitbu při jeho prezidentské inauguraci. Vzhledem k oficiálně nepolitické povaze konkláve jsou však tyto prohlášení spíše kontraproduktivní. A pokud by se papežem skutečně stal Američan, což bylo dosud tabu, jsou určitě první na pásce jiné osobnosti než Dolan.

Aby toho nebylo málo, tak vystrkuje růžky i Čína, která využila bezvládí a jmenovala bez vědomí Vatikánu (a tudíž v rozporu s církevním právem) dva kontroverzní biskupy.

Pokusy o ovlivňování

Kardinálové by při volbě neměli být nijak vyrušováni vnějšími vlivy ani kontaktováni lidmi zvenčí. Do Sixtinské kaple nebude mít přístup nikdo nepovolaný, volitelé odevzdávají elektroniku a v oblasti se ruší mobilní signál. Bydlet budou v nedalekém Domě sv. Marty (kde žil papež František namísto obvyklého paláce), kam je převezou autobusy bez kontaktu s veřejností.

I tak se však objevují snahy, jak jejich myšlenky při konkláve posouvat „správným“ směrem. Rozhovory nejsou možné, elektronika k dispozici není – nástrojem ale mohou být staré dobré knihy! Ty nikdo nekontroluje a kardinálové si je mohou bez omezení přinést mezi svými osobními věcmi.

Zkušení vatikánský zpravodaj CNN Christopher Lamb upozornil, že jedna taková kniha se snaží využít právě toho, že se kardinálové mezi sebou neznají. Šíří se mezi nimi katalog, který poskytuje základní údaje o jejich kolezích. Vatikanista uvádí, že není vyvážený a zvýhodňuje konzervativní kardinály.

Třeba o Mariu Grechovi, jedné z nejprogresivnějších variant, hovoří jako o „kontroverzním“. Malťan však má do kontroverznosti daleko, za sebou nemá žádné skandály a patřil ke klíčovým lidem papeže Františka. Publikace na druhé straně vykresluje pozitivní obrázek o americkém kardinálu Raymondu Burkeovi, který je konzervativní i mezi nejkonzervativnějšími hodnostáři. Vyžívá se v oblékání starodávných rób, což v 21. století působí velmi bizarně (schválně si ho vygooglete, to se jen tak nevidí). František ho zbavil všech důležitých funkcí.

Inu doufejme, že si s tím Duch svatý poradí. Ať už jsme věřící nebo ne, příští papež bude mít vliv na svět kolem nás…

