Novým papežem je Američan Robert Prevost. Přijal jméno Lev XIV.

Novým papežem se stal kardinál Robert Prevost ze Spojených států, oznámil ve Vatikánu z baziliky svatého Petra francouzský kardinál Dominique Mamberti. Nový papež, kterým je poprvé Američan, přijal jméno Lev XIV. V prvním projevu zdůraznil potřebu míru a poděkoval svému předchůdci papežovi Františkovi.

„Ať je s vámi mír, drahé sestry a bratři,“ řekl Lev XIV. při proslovu k věřícím shromážděným na Svatopetrském náměstí. Ve své řeči pak zmínil mír ještě několikrát. Zdůraznil, že chce církev, která je blízká těm, kteří trpí. „Chceme být synodální církví,“ dodal devětašedesátiletý papež při relativně dlouhém proslovu z centrálního balkonu baziliky.

Bílý kouř, který signalizoval, že Františkův nástupce byl zvolen, začal stoupat z komína nad Sixtinskou kaplí kolem 18:10. Na náměstí svatého Petra pak vítalo 267. papeže katolického církve na 100 tisíc lidí, odhadla policie.

Prevost se stal prvním papežem narozeným v USA, dlouho ale působil v Peru. Část svého projevu přednesl španělsky.

