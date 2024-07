Zpackaný audit a je po reputaci. PwC bude v Číně propouštět

Účetní a poradenská společnost PwC snižuje počty zaměstnanců ve všech čínských pobočkách. Důvodem je odliv firemních klientů, který v Číně snížil vyhlídky firmy na tvorbu příjmů. S odvoláním na informované zdroje to napsala agentura Bloomberg. Propuštěno má být nejméně 100 zaměstnanců z různých týmů v Pekingu, Šanghaji a dalších místech. Konečný počet v celé firmě zatím není jasný.

Poradenská firma PwC se dostla pod tlak kvůli své roli v údajném účetním podvodu developerské firmy China Evergrande Group. Chystá se propouštět.

„Ve světle změn vnějšího prostředí provádíme některé úpravy, abychom lépe optimalizovali naši organizační strukturu a přizpůsobili ji poptávce trhu,“ uvedl mluvčí PwC v odpovědi na dotaz agentury Bloomberg. Podrobnosti o počtu propuštěných zaměstnanců firma neuvedla.

Agentura Bloomberg minulý týden uvedla, že zaměstnance PwC v Číně znervózňuje hrozba regulačních sankcí a ztráta čínských firemních klientů. Někteří zaměstnanci už si proto začali hledat příležitosti jinde. Partneři v jiných velkých mezinárodních a domácích účetních firmách podle zdrojů obdrželi desítky žádostí o práci od zaměstnanců z PwC.

Účetní skandál a jeho následky

Více než 30 veřejně obchodovaných společností se sídlem v Číně letos opustilo PwC jako svého auditora. Jsou mezi nimi státní giganty PetroChina, China Life Insurance a Bank of China. Většina změn přišla poté, co se firma dostala pod drobnohled kvůli své roli v údajném účetním podvodu developerské firmy China Evergrande Group.

Regulátoři zkoumají roli PwC v účetních službách pro Evergrande vzhledem k tomu, že firma čelí obvinění, že v letech 2019 a 2020 nafoukla své příjmy o 78 miliard dolarů (1,8 bilionu korun). Čínská komise pro regulaci cenných papírů přislíbila další prověření "zprostředkovatelských agentur" zapojených do případu.

Bloomberg v červnu informoval, že úřady zvažují pro PwC rekordní pokutu v objemu nejméně jedné miliardy jüanů (3,2 miliardy korun). Mohly by také pozastavit některé operace firmy v pevninské Číně.

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, což je pobočka firmy registrovaná v Číně, měla na konci loňského roku v pevninské části země 291 partnerů a více než 1700 účetních. Podle oficiálních údajů byla firma v roce 2022 nejlépe vydělávající účetní firmou v pevninské Číně, její tržby v tom roce činily 7,9 miliardy jüanů. Auditovala zhruba 400 čínských firem s akciemi na burzách v Šanghaji, Šen-čenu, Hongkongu a New Yorku.

