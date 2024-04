Karel Pučelík: Další bod pro Tuska. „Pohřbívat“ Kaczyńského je ale předčasné

Tuskova liberální vláda ustála první velký test. V komunálních volbách ovládla většinu regionů i velká města, Právo a spravedlnost však zůstává stále silným uskupením. Vláda musí být neustále ve střehu, protože návrat Jarosława Kaczyńského není nereálný.

Polské komunální volby byly hned druhým hlasováním, které se o víkendu ve střední Evropě událo. Přestože hlavní pozornost směřovala k prezidentským volbám na Slovensku, jsou i výsledky od našich severních sousedů důležité. Voliči sice vybírali nové členy zastupitelstev vojvodství (krajů), osazení radnic či rovnou starosty, volby však měly i celostátní rozměr. Jednalo se totiž o test vládní koalice Donalda Tuska, která v závěru minulého roku vystřídala konzervativní Právo a spravedlnost.

Lídr dnes už opoziční strany Jarosław Kaczyński výsledky nedělního exit pollu okomentoval známým citátem amerického spisovatele Marka Twaina: „Zprávy o mé smrti jsou značně přehnané.“ Skutečně, Kaczynského a jeho blok by bylo předčasné „pohřbívat“, ale zároveň nelze říci, že by se pro někdejšího hegemona opět vracely lepší časy. I Kaczyński si v oslavné řeči po cimrmanovsku „trochu zapřeháněl“.

Nedělní volby připomínají ty podzimní parlamentní. Právo a spravedlnost je v celkových výsledcích opět nejsilnějším uskupením a Tuskova Občanská koalice skončila druhá. Tuskovi však hrají do karet výsledky dalších stran, které jsou jeho koaličními partnery. Faktickým vítězem je tedy vláda, protože PiS sama ani na regionální úrovni povětšinou nemá sílu na samostatné vládnutí a zároveň se jí nedostává spojenců.

Vládní úspěchy na všech frontách

První informace poskytl zmíněný nedělení exit poll, na konečné výsledky se ale čekalo do úterka. Kaczyńského PiS nakonec získala více procent, než kolik předpovídaly odhady, a to přes 34 procent, Občanská koalice o více než tři procentní body méně. Středopravicová Třetí cesta si odnesla 14,25 procenta, taktéž vládní Levice 6,23 procenta. Jediný subjekt, který by mohl posílit konzervativní blok, je krajně pravicová Konfederace, které však obdržela jen necelých 7,5 procenta hlasů.

Občanská koalice si připsala úspěchy i v jednotlivých vojvodstvích. Před pěti lety vyhrála v sedmi, nyní už v devíti, zatímco Právo a spravedlnost byla nejsilnější jen v sedmi. Navíc poměrně povzbudivé výsledky vládních stran naznačují, že liberální koalice patrně ovládne i některé ze sněmů, kde sice PiS vyhrála, ale nebude schopná složit většinu.

Méně překvapivé jsou výsledky z hlavního města. Varšavu nadále povede Rafał Traskowski, který získal skoro 60 procent hlasů, čímž zvítězil hned v prvním kole. Staronový starosta, který byl kandidátem Občanské platformy v posledních prezidentských volbách a pravděpodobně si kampaň příští rok zopakuje, má mezi městskými voliči značnou podporu. Podobně dobře si Občanská koalice vedla i v Katowicích i dalších velkých městech.

Neusnout na vavřínech

Tuskova koalice první volební test zvládla. Na velké slavení však není vhodná doba, což si premiér zřejmě uvědomuje. „Dnes vidíme, že tato cesta nebude snadná, a to ani v budoucnu,“ okomentoval premiér výsledky voleb.

Právo a spravedlnost je sice odstavená od moci, ale stále je velmi silnou stranou. To je vidět zvláště mimo velká města, kde se konzervativcům nedaří, ale na venkově je to úplně jiný příběh. Dalším ostrým průzkumem budou červnové volby do Evropského parlamentu a hlavně příští rok prezidentské volby, kde Občanské koalici druhé místo stačit nebude.

A stále je třeba sledovat horizont parlamentních voleb. Ostatně viděli jsme na Slovensku, jak rozhádaná a chaotická vláda někdejších opozičních subjektů vedla k návratu Roberta Fica, a to ještě silnějšího než kdy jindy. Ani u nás není jisté, že se po příštích volbách „protibabišovská“ koalice vrátí do ministerských křesel. Bude zkušený Tusk úspěšnější než jeho středoevropští kolegové?