Střet odborů s vládou pokračuje: kdy, komu a kolik se bude přidávat?

Odbory dnes opět budou jednat s vládou o růstu platů ve veřejném sektoru a podle veřejných vystoupení se zdá, že zatím shoda není úplně blízko. Hraje se v zásadě o tři věci. Komu přidat, kolik přidat a od kdy přidat? Zatímco odboráři by nejraději přidávali plošně a hned, vláda selektivně a od příštího roku. Jak na tom tedy jednotlivé skupiny zaměstnanců ve veřejném sektoru jsou, komentuje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Necelých 850 tisíc zaměstnanců ve veřejném sektoru se řídí 5 různými tabulkami a v průměru jejich platy oproti roku 2019 vzrostly zhruba o 20 procent a skutečně tak zaostávají za hlavními byznysovými odvětvími v čele s průmyslem, kde mzdy v průměru vzrostly od roku 2019 zhruba o 30 procent. Mezi jednotlivými kategoriemi státních zaměstnanců jsou však velké rozdíly a zatímco ve zdravotnictví platy kopírovaly nebo dokonce překonávaly soukromý sektor, v případě pracovníků v kultuře, úředníků, technických pracovníků, ale i pedagogů viditelně zaostávaly. I odtud pramení neochota vlády přidávat v tuto chvíli „všem stejně”.

Druhý problém je s načasováním valorizace platů. Ministerstvo financí má podle dostupných zpráv k dispozici peníze na valorizaci pro příští rok, ale nikoliv pro ten stávající (kdy ostatně výkon ekonomiky spíše zaostává za očekáváním). Ve hře tak pravděpodobně bude pouze navýšení tarifů u zaměstnanců, kterým reálný plat od roku 2019 poklesl nejvíce. To řádově může stát český rozpočet okolo 5 miliard korun a nemusí to „vážně” ohrozit plnění rozpočtového cíle pro tento rok (252 miliard korun). Česko svými fiskálními cíli pro tento a příští rok ostatně rozhodně patří k ambicióznějším zemím v EU - již letos předpokládáme deficit viditelně pod tři procenta HDP a příští rok se teoreticky můžeme dostat pod dvě procenta HDP.

