Firmy letos neplánují růst mezd, plošné přidání chystá jen desetina

Většina firem v Česku do konce letoška neplánuje další zvýšení mezd. Plošný nárůst chystá zhruba desetina podniků, jednotlivcům chce přidat necelá třetina. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti RSM, podle které po několika kolech zvyšování mezd spojených s dobou vysoké inflace pociťují firmy v mzdových nákladech úlevu.

V době vrcholící inflace některé podniky svým zaměstnancům mzdy zvýšily čtyřikrát i vícekrát za sebou, uvedla řídící partnerka RSM Monika Marečková. "Nyní je ale situace výrazně klidnější. Pokud firmy mzdy plošně navyšovaly, přikročily k tomu se začátkem kalendářního roku. Už tehdy to ale byla jen každá pátá firma a nyní jich je ještě výrazně méně," dodala.

Růst mezd v letošním druhém pololetí neplánuje 57 procent firem, loni ve stejném období to bylo 38 procent. Plošně před rokem přidávalo zaměstnancům 36 procent firem, letos to hodlá udělat 11 procent. Individuální zvýšení mezd ale letos do konce roku chystá 31 procent podniků, v loňském druhém pololetí to byla pětina. Po pracovních týmech plánuje ještě letos mzdy zvýšit 11 procent společností zapojených do průzkumu, před rokem to bylo šest procent.

Ani pokud by zaměstnanci při individuálním vyjednávání s vedením o mzdě uspěli, nečeká je podle RSM pravděpodobně růst o více než pět procent. "S růstem přes pět procent nejčastěji počítají firmy v oblasti marketingu, poradenství nebo energetiky. Je to ovšem úroveň, o které si jiné obory mohou nechat zdát," uvedla Marečková.

Naopak i jindy velmi úspěšná a rostoucí odvětví už letos přidávat neplánují. Vyjádřilo se tak například 78 procent firem z automobilového průmyslu nebo většina dotázaných farmaceutických společností. Firmy ale zároveň podle RSM dokážou opět pokrýt růst mezd ze svých zvyšujících se tržeb.

Větší tlak na růst mezd ze strany zaměstnanců nyní nevnímá 40 procent podniků. Náročný ale zůstává nábor nových pracovníků. Jen desetina firem zapojených do průzkumu souhlasila s tím, že na trhu práce vidí dostatek uchazečů, pro které je zajímavá i jimi nabízená mzda. Je za tím nedostatek lidí s požadovanými zkušenostmi či vzděláním, na který si dlouhodobě stěžují třeba podniky z energetiky, průmyslu, farmacie a informačních technologií. Stejná je situace také u víc než 80 procent firem v maloobchodu, kde ale podle Marečkové častěji půjde o nesoulad mezi nabízenou mzdou a požadavky uchazečů.

