Stanislav Šulc: Jurečka jen řídil ministerstvo jako firmu. Co se hnutí ANO nelíbí?

Českou politickou scénou hýbe skandál ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Ten údajně měl dát šéfovi Úřadu práce Viktoru Najmonovi nabídku, kterou nešlo odmítnout. Buďto přistoupí na dohodu a odejde s pořádným padákem, nebo bude propuštěn s ostudou a dostane špatné hodnocení. Najmon si údajnou schůzku, při níž měl tuto nabídku dostat, nahrál. A nyní kvůli této nahrávce chce zejména opoziční hnutí ANO hlavu ministra Jurečky. Ten přitom naplnil vizi šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, protože chtěl ministerstvo řídit jako firmu.

Řídit stát jako firmu bylo dlouhodobé heslo hnutí ANO. V čele hnutí (a státu) stál Andrej Babiš, který jako neomylný generální ředitel udával směr republiky. Jakýkoli problém operativně řešil, ať šlo o prkotinu nebo globální problém typu pandemie covidu-19.

Vize řídit stát jako firmu se nejprve líbila podnikatelskému stavu (první Babišovy úspěšné volby), poté jí propadly i další části populace a nakonec se to zalíbilo i důchodcům.

O to divnější je, že právě hnutí ANO se stalo hlasitým kritikem ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, který vzal heslo řídit stát jako firmu vzal až příliš doslova.

A tak si jednoho dne pozval do kanceláře svého podřízeného, kterým byl šéf Úřadu práce Viktor Najmon, a pošéfovsku mu vysvětlil, že už to Najmon nechce dělat. Ale protože je Jurečka férový šéf, udělal to elegantně. Najmon si tak mohl vybrat, jestli chce slušné odstupné (a podepíše dohodu), nebo to bude s ostudou (nepodepíše dohodu).

Rukavičky dolů

Můžeme si projít občanský zákoník i veškeré zákony týkající se pracovního práva a o takovém jednání tam nic nenajdeme. To je pravda. Přesto je taková praxe v českých firmách naprosto běžná. Prostě když se kácí les, můžete přijít ke svému šéfovi a on vás postaví přesně před takovou volbu.

Buďto pět platů a jeden podpis, nebo klasická restrukturalizace s tím, že ti dáme překážky, nebo to uděláme se vší parádou s vytýkacími dopisy. Praxe naprosto běžná, zvláště v těžších dobách, které nás navíc nejspíš čekají.

A nyní se tedy nejspíš začne řešit, jak běžná praxe to má být ve veřejném sektoru, který je zatím nejspíš zvyklý na jednání v rukavičkách. Ostatně také kritika ze strany opozice se více opírá o „tón“, tedy o formu, kterou Jurečka zvolil, než o podstatu, že si politici do státního aparátu dosazují své lidi.

