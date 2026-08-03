Režim permanentní diskrece: Regulace cen paliv jako nová lekce z ekonomie
Zastropování cen pohonných hmot skončilo 19. července. Bylo to překvapivě umírněné opatření – a přesto špatná zpráva o tom, kam se posouvá hospodářská politika, píše ve svém komentáři Vojtěch Měřínský, investiční analytik DRFG Investment Group.
Když 20. července vypršela regulace maximálních cen pohonných hmot, nafta u českých pump podražila během týdne o více než čtyři koruny za litr. Zhruba polovinu vysvětlí návrat spotřební daně z 8,011 na 9,95 koruny za litr (s DPH 2,35 koruny), zbytek udělal trh – rozevírající se evropské rozpětí na naftě. S maržemi čerpacích stanic neměl ten skok nic společného, a přitom právě marže u pump byly tím, kvůli čemu stát v dubnu zasáhl.
Šlo o strop odvozený od denně publikovaného vzorce velkoobchodních cen plus marže plus DPH, bez přídělů, dvojích cen nebo zákazu vývozu. Prodejce mohl jít níž, a mnoho jich šlo.
Hlavně ale byl strop nastaven nad tím, co trh běžně dělá. Průměrná hypotetická hrubá marže čerpacích stanic byla v roce 2024 zhruba 1,54 koruny za litr na benzinu a 2,07 na naftě, v roce 2025 pak 1,70 a 2,17. Strop 2,50 koruny, později 3,00 koruny, tak pro většinu prodejců nebyl omezením, ale spíš zveřejněným orientačním bodem než cenovou hrází.
Rusko, jeden z největších producentů ropy na světě, musí kvůli ukrajinským útokům na rafinerie dovážet benzin z Indie. Podle Financial Times má na sever Ruska dorazit tanker se 42 tisíci tunami paliva z rafinerie Vadinar, která zpracovává hlavně ruskou ropu. Palivová krize už podle odhadů zasáhla zhruba 50 milionů lidí a domácí rafinerské kapacity se propadly asi o 40 procent.
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Rusko, jeden z největších producentů ropy na světě, musí kvůli ukrajinským útokům na rafinerie dovážet benzin z Indie. Podle Financial Times má na sever Ruska dorazit tanker se 42 tisíci tunami paliva z rafinerie Vadinar, která zpracovává hlavně ruskou ropu. Palivová krize už podle odhadů zasáhla zhruba 50 milionů lidí a domácí rafinerské kapacity se propadly asi o 40 procent.
Maloobchod cenový šok tlumil, nikoli zesiloval
Potíž je v tom, že premisa toho zásahu neplatila. V šesti týdnech před zavedením regulace, tedy přesně ve chvíli, kdy vláda argumentovala nepřiměřenými maržemi, spadla průměrná hypotetická marže na benzinu na 0,86 koruny za litr a na naftě na 0,38 – nejníže za celé sledované období. Maloobchod cenový šok tlumil, nikoli zesiloval.
Ještě podstatnější je, že veličina, kterou stát reguloval, měří něco jiného. Korelace mezi týdenní změnou velkoobchodní ceny nafty a vykázanou maloobchodní marží je −0,89 za období od roku 2022, a v roce 2026 dokonce −0,98 – negativní.
Důvod je banální: čerpací stanice prodává palivo nakoupené před několika dny. Když velkoobchod prudce klesá, marže vypadá vysoko, přestože žádnou mimořádnou cenu neinkasuje; když roste, propadá se do minusu, tak jako v červenci 2026. Takto však ministerstvo vnímalo pojem marže na začátku regulace.
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Marže však není zisk – musí z ní vyjít energie, mzdy, nájem, poplatky za karty, odpar i financování zásoby v nádrži. Strop na marži tak neomezuje zisk, ale schopnost přežít rychlý pohyb ceny: když velkoobchod letos v dubnu spadl o devět korun za čtyři dny, zásoba ztratila hodnotu dřív, než se stihla prodat. Větší hráč s vlastní rafinerií to rozloží uvnitř, rodinná pumpa ne.
Trh u pumpy je konkurenční – přes šest tisíc stanic. Výš už ne: rafinerie na paliva jsou dvě a patří téže skupině, produktovod je jediný a patří státu, většina distribučních sítí je vertikálně integrovaná. Nezávislý prodejce nakupuje od svého konkurenta.
A právě tam se marže pohnula. Modelová rafinérská marže (vážený průměr celého barelu) odpovídala v srpnu 2025 zhruba 1,8 koruny za litr – tolik, kolik tehdy brala čerpací stanice. Na konci července 2026 vychází na 6,6 koruny za litr. U nafty je to ještě ostřejší: crack, tedy rozpětí mezi cenou nafty a ropy, vzrostl z 3,1 na 9,1 koruny za litr. Obojí se za rok zhruba ztrojnásobilo, zatímco marže u pumpy v čase klesala. Není to obvinění z manipulace – rafinérská marže je světová cena. Je to konstatování, že nástroj mířil na patro, kde peníze nebyly.
Stát tentokrát jednal rychle: regulace začala 8. dubna, nový zákon vláda předložila poslancům už 13. dubna v legislativní nouzi. Trh byl ale rychlejší. Velkoobchodní nafta vrcholila 3. dubna na 41,7 koruny za litr a už 9. dubna byla na 32,6 koruny za litr, tedy o devět korun níž během čtyř dnů. Než zákon 13. května nabyl účinnosti, byla cena už téměř o deset korun pod vrcholem – rychlý zásah dorazil na trh, který se mezitím spravil sám.
To je ten makroekonomický problém: ne konkrétní strop, ale ochota veřejné moci reagovat na každý výkyv. Pracovně to nazývám režim permanentní diskrece. Cenové výkyvy jsou signály, podle nichž se přeskupuje kapitál – odměna za zásoby, hedging a silnou rozvahu. Když je stát systematicky tlumí, přestává se odolnost vyplácet. České ekonomice nechybí ochrana před šoky. Chybí jí ochota nechat šok dokončit svou práci.
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Vojtěch Měřínský, investiční analytik, DRFG Investment Group
Věnuje se propojování makroekonomických analýz s finančním modelováním, formulování investičních tezí a vyhodnocování příležitostí v oblasti private equity, přičemž se zaměřuje především na segmenty energetiky a nemovitostí. V rámci těchto oborů se specializuje na nastavování finančních a kapitálových struktur a přípravu klíčových podkladů pro investiční rozhodování skupiny. Své první profesní zkušenosti v oboru financí získal ve skupině J&T. Odborné zázemí čerpá ze studia na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se specializuje na makroekonomii, hospodářskou politiku a finanční ekonomii.