Politický diář Jany Havligerové: Voda teče a řeči se vedou

Andrej Babiš sterilované okurky Znojmia, jejichž výrobu chtějí norští majitelé přesunout do zahraničí, nezachrání. Jak se zmínil ve sněmovní debatě o budoucnosti penzí: „Vážení spoluobčané, vy, kteří mi píšete, že mám koupit nějakého výrobce okurek, já kupovat nemůžu nic, protože jsem stále politik“. Je to tak milí voliči, může zato pětikoalice. Kdyby jí nebylo, Babiš by vám koupil i modré z nebe.

Reklama

Lidovci jsou nervózní kvůli červencovému průzkumu agentury Median. Ten ukázal, že KDU – ČSL by nyní ve sněmovních volbách získala pouhá dvě procenta hlasů a práh do dolní komory by rozhodně nepřekročila. Řádný termín parlamentních voleb je sice ještě daleko, ale kdo ví… Takže, budíček – „musíme zlepšit komunikaci“, zní od lidovců včetně předsedy strany Jurečky. Možná by spíš pomohlo, kdyby pan ministr práce a sociálních věcí tak často nemluvil.

Ministři údajně začali s přípravou dalších úspor, a to už na letošní rok. Šéf státní kasy Stanjura prý nutné škrty opět vyčíslil na dvacet miliard, jinak by se letošní deficit státního rozpočtu dostal až na 320 miliard korun. Zkrátka - odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil, zní z ministerstva financí. Tak tahle pohádka už je dost profláknutá.