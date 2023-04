Politický diář Jany Havligerové: Ministr Válek se dal na prognózy. A jsou Piráti na jedné lodi s ODS?

Šéf zdravotnického rezortu Válek je si na sto procent jistý, že od poloviny května bude v Česku dostatek antibiotik. Jednak proto, že se ministerstvu u části výrobců, kteří situaci zavinili tím, že nedodávají dostatek potřebných léčiv, podařilo obnovit dovozy a především pak proto, že se zlepšuje počasí. Jestli něco místním politikům jde, tak zdůvodnit, proč něco nejde nebo nešlo. A co na českou léčbu počasím Slunečník, Měsíčník a Větrník?

Šéf poslaneckého klubu Pirátů Michálek na celostátním fóru v Liberci spolustraníky informoval, že konsolidační balíček, který chystá koalice, bude znamenat zvýšení daní. „Čeká nás úsporný nebo konsolidační balíček, který bude znamenat nepochybně zvýšení daní, které bude nepopulární, ale vláda musí mít odvahu to navrhnout a my musíme mít ve sněmovně odvahu to schválit,“ uvedl. Třaskavá novinka.

Piráta Peksu ale Michálek nejspíš zrovna dvakrát neuspokojil. Europoslanec napsal, že vedení českých státních financí je v tragickém stavu a ministr financí Stanjura společně s ODS ničí budoucnost České republiky. Ono se to nezdá, ale eurovolby už se blíží.

Premiér Fiala jako téměř vždy zachoval poker face. Piráty na celostátním fóru za jejich spolupráci ve vládní koalici ocenil. Zdůraznil, že přes některé rozpory, jsou v klíčových věcech s Piráty „na stejné vlně a dokonce bych řekl i na stejné lodi“. Jestli je to poděkování nebo spíš varování si musí české pirátstvo probrat samo.