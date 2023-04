Politický diář Jany Havligerové: Posvátná kráva ODS a moravská šlamastyka

Vláda se zavázala, že se už nebude vyjadřovat k žádným uniklým materiálům, které se objevují ve veřejném prostoru. Ministři drží slovo. Nekomentují, ale ledva premiér vytáhl paty na cestu po asijských zemích, začali veřejný prostor zásobovat dalšími nápady na možný obsah konsolidačního balíčku. Ministr financí Stanjura například prohlásil, že není vyloučeno zvýšení základní sazby daně z příjmu z nynějších 15 na 17 nebo 18 procent. Že by občanští demokraté připustili porážku své posvátné krávy? Nemožné. Premiér to přece opakuje do omrzení – zvyšování daně z příjmu je nepřípustné.

Hádky, pardon, debata koaličních lídrů o konsolidaci veřejných financí by měla už záhy skončit, balíček by vláda ráda představila začátkem května. Zatím je to plichta. ODS (premiér i ministr financí) opakovaně mluví o tom, že se musí hledat především úspory na straně výdajů, hnutí STAN a KDU-ČSL zase tvrdí, že se k udržitelných veřejným financím nelze proškrtat. Ale ono se těch slíbených 70 miliard nakonec najde.

Sněmovna má jiné starosti. Skupina poslanců navrhuje přijetí zákona, který by kodifikoval podobu zemských znaků a vlajek. Tedy aby Čechy, Morava a Slezsko dostaly oficiálně svůj znak a vlajku. Už to vypadalo, že věc je na dobré cestě. Ale ouha, Moravané se zašprajcovali. Jedna část tvrdí, že tělo moravské orlice na znacích a vlajkách musí mít kromě červených také stříbrné kostičky. Zato vlajka musí mít modré pozadí. Jenže druhá část upřednostňuje, aby červené kostičky doplňovaly žluté a aby pozadí vlajky bylo žluto-červené. Je to vážně šlamastyka.