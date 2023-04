Politický diář Jany Havligerové: Čím se baví poslanci? Ztrátou hradní slivovice

Reklama

Ministr spravedlnosti Blažek soudí, že poslanec Benda by byl dobrý ústavní soudce. Aktivně ale ani on, ani premiér kolegu občanského demokrata prezidentovi jako kandidáta navrhovat nebudou. Přece z toho nebudou dělat nějaký politický obchod. Kontrolní otázka: On je poslanec Benda právník s politickou zkušeností anebo jen politik s právním vzděláním?

Šéf spravedlnosti v posledních dnech hýří samými dobrými nápady. Podle jeho úvahy by za zveřejnění údajů z kriminálních kauz měli být stíháni i novináři. Podle Blažka novináři informace z trestních spisů nejspíš kradou. Jinak ty úniky snad ani nejsou možné.

Slivovice a zvěřiny zmizelo ze zásob pražského Hradu tolik, že se tím musí zabývat poslanci. Alespoň je o tom pevně přesvědčen lidovecký zákonodárce Šimon Heller: „V lánském lese se střílelo tolik a slivovice zmizelo z Hradu tolik, že se zkrátka musíme zabývat tím, co se tam dělo a nedělo,“ říká. To dá rozum, to by policie nikdy nevyšetřila.

Prezident Pavel začal brázdit chodby Pražského hradu na koloběžce. Ten nezbeda.